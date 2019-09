Anabelle Hébert: le premier succès d’une grande humoriste

Bien qu’elle mesure 6 pieds 4 pouces, Anabelle Hébert a toujours été la «p’tite comique» de son entourage. Mais avant mercredi soir, la femme de 29 ans n’avait jamais monté sur une scène ni pris en main un microphone (sauf lors d’un enterrement…). À sa grande surprise, elle a remporté le concours d’humour amateur du 2e Festival RIEN de Caraquet.

Dans la vie de tous les jours, Anabelle Hébert, originaire de Shippagan, travaille à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet. Le travail dans le milieu hospitalier étant parfois lourd à supporter, elle s’est toujours tournée vers l’humour pour trouver un équilibre sain dans sa vie personnelle.

«Je pense que mon sens d’humour vient de mon père. Il est un peu plus fou que moi. On peut dire que l’humour m’a suivi au quotidien. Je suis dans un travail où l’on côtoie la maladie et la mort, alors ce sont des petites choses qui nous permettent de continuer.»

Elle puise son inspiration dans la vie quotidienne. Elle aime rire d’elle-même. Mercredi soir, une partie de son numéro portait de son expérience en tant que femme de grande taille.

Même si elle a toujours aimé rire et faire rire, l’humoriste en herbe s’avoue assez timide dans la vie de tous les jours. Ce sont ces collègues qui l’ont encouragé à participer au concours d’humour amateur.

«Je viens de Shippagan, mais je travaille à Caraquet depuis l’an dernier. Le monde de la région me parlait un peu du Festival RIEN, mais j’étais un peu trop gênée. Quand ils ont vu que ça revenait encore cette année, on m’a encouragé de nouveau. Cette fois-ci, j’ai osé et je l’ai fait!»

Les amateurs d’humour de la Péninsule acadienne auront une deuxième chance de découvrir Anabelle Hébert. En tant que lauréate du concours amateur, elle aura l’occasion de présenter un autre numéro samedi soir lors du Gala RIEN, qui sera présenté samedi à 20h à la Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet.

La 2e place du concours a été remportée par Pierre Guitard. Il a obtenu une participation au spectacle de la relève Right Frais, présenté jeudi à 18h à Caraquet.

Le festival prend fin dimanche. Un total de 11 humoristes prendront part aux différents événements prévus ce week-end.