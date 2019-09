Le CPSC remet ses prix Racines et Rhizome

Profitant de la tenue au cours de la fin de semaine de son assemblée générale annuelle, le Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) a dévoilé samedi soir les récipiendaires de ses prix Racines et Rhizome 2019 lors d’un banquet présenté à Saint-Léonard.

Le convoité prix Ambassadeur à la mémoire d’Huguette Éva-Desjardins décerné par les membres du Conseil d’administration du CPSC a été attribué à Clarence Bourgoin.

L’artiste-peintre est bien connu dans le domaine des arts visuels en tant que fondateur du Rendez-vous des artistes de Saint-Léonard.

Depuis plusieurs années déjà, l’événement est le plus important rassemblement d’artistes-peintres et de sculpteurs à se dérouler dans l’est du Canada.

Odette LeBlanc est pour sa part la récipiendaire du prix Audrey Côté-St-Onge dans la catégorie Intervenante de l’année grâce à sa grande implication dans les arts et la culture à Memramcook et auprès de la société culturelle et du Village de Memramcook.

Le prix de l’initiative en développement culturel a été décerné au Festichoeur d’Acadie.

Le prix Rhizome, décerné à un organisme culturel s’étant particulièrement démarqué, a quant à lui été décerné à la Coopérative La Barque de Pointe-Verte.

Ghislaine Foulem élue à la présidence du CPSC

Ghislaine Foulem a été élue au cours de la fin de semaine à la tête du Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC). Les membres de l’organisme voué à promouvoir et à diffuser la culture acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick étaient réunis à Saint-Léonard dans le cadre de sa 47e assemblée générale annuelle. L’événement coïncidait avec la tenue en septembre du Mois de l’action culturelle au Nouveau-Brunswick. Mme Foulem, qui siégeait en tant que vice-présidente du CPSC, succède à Vicky Caron. Le conseil de direction de l’organisme est complété par Huguette Plourde (vice-présidente), Diane DesChênes (secrétaire), Luc Bourque (trésorier) et par quelques représentants régionaux qui ont également été élus.