The Rocky Horror Show: la distribution du spectacle est maintenant connue

La direction du Théâtre Capitol a dévoilé la distribution de sa nouvelle comédie musicale The Rocky Horror Show qui sera présentée à la Salle Empress à compter du 31 octobre.

Quinze acteurs se partageront les rôles dans cette œuvre mise en scène par Marshall Button qui se glissera dans la peau du narrateur. Des vétérans des comédies musicales du Théâtre Capitol font partie de la distribution. Kevin McIntyre qui a collaboré à plusieurs productions du Théâtre Capitol, comme vidéaste, se retrouvera devant les projecteurs puisqu’il interprétera les rôles de Dr Scott/Eddie.

Michelle Thibodeau qui avait tenu le rôle de Nancy dans la production Oliver! en 2017, incarnera Columbia dans The Rocky Horror Show.

éronique Hébert se joindra à l’équipe pour jouer les personnages de Usherette/Majenta. Elle avait interprété le rôle de Mrs Corry dans Mary Poppins et de Silly Girl #3 dans La Belle et la Bête.

Ed McNamara a fait partie de toutes les comédies musicales du Capitol depuis The Sound of Music en 2016. Cette fois, il personnifiera Riff Raff, originalement joué par le créateur de Rocky Horror, Richard O’Brien.

Les personnages de Brad et Janet seront joués par un véritable couple, Katie Ryerson et Warren Bain; deux acteurs basés à Toronto qui ont déjà une feuille de route impressionnante. Le rôle iconique de Frank’N’Furter sera assuré par Danik McAfee, originaire du Québec, qui a joué dans de nombreuses comédies musicales. Dans l’ensemble Transylvanians, on retrouvera notamment les artistes John Jerome et Emma Vickers.

La musique sera jouée par un groupe de cinq musiciens sous la direction de François Émond. Cette comédie musicale sera présentée à la Salle Empress du 31 octobre au 10 novembre. Douze représentations sont prévues.