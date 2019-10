Christine Melanson animera la remise des Prix Musique NB

La soirée de remise des Prix Musique NB sera animée par l’auteure-compositrice-interprète Christine Melanson.

Matt Boudreau et Tomato/Tomato, chacun en lice pour six Prix Musique NB, figurent parmi les artistes qui monteront sur la scène de la Salle Bernard-LeBlanc à Moncton, le 24 octobre prochain.

Musique NB a dévoilé la programmation de la soirée pendant laquelle on décernera 19 statuettes à des artistes et à des artisans de l’industrie musicale de la province qui se sont illustrés au cours de la dernière année.

En spectacle, on retrouvera aussi Maggie Savoie, Which Witch is Which, The Backstays et Bleum qui offriront des prestations lors de cette soirée qu’on promet éclectique.

Les nominations aux différents prix ont été annoncées le 16 septembre dernier.

La soirée donnera le coup d’envoi au Festival (506), l’événement annuel de Musique NB.