Toujours aussi passionné par la scène, Hert LeBlanc qui sort un 9e album afin de souligner ses 33 années de vie musicale ne cherche surtout pas à se casser la tête. Une belle chanson d’amour, un air festif, voilà ce que le chanteur country de Bouctouche a envie de partager avec le public. «Moi, je vends du fun!», lance-t-il.

Son nouvel album qu’il a intitulé Trente-trois rassemble 10 pièces, pour la plupart des compositions originales signées par l’auteur-compositeur-interprète ou en collaboration avec d’autres paroliers comme Daniel Léger.

Ce dernier a collaboré à plusieurs titres de l’album, dont la chanson cocasse Pot problème qui tourne déjà sur les radios. Après l’alcool, pourquoi ne pas écrire sur le cannabis qui est maintenant légal.

«Ça fait partie de l’actualité. Je ne suis pas un gros poteux, mais j’étais pour la légalisation. À un moment donné, je travaillais avec un confrère et je lui ai dit que je voulais écrire une chanson sur le pot et il m’a répondu qu’elle devrait s’appeler Pot problème. J’en ai écrit la moitié et encore une fois, j’ai fait appel à mon ami Daniel Léger pour la terminer. Quand il a écrit les paroles, c’est comme s’il avait lu dans mes pensées», a raconté Hert LeBlanc, en entrevue à 24 heures de son spectacle de lancement à Moncton.

Derrière chaque pièce se dessine une histoire ou une anecdote. Sur la musique d’une chanson de l’artiste innu Michel Kanape, il a sollicité la plume de Daniel Léger pour écrire Tends moi la main.

C’est une chanson pour faire du bien, estime Hert LeBlanc. On retrouve aussi sur ce disque quelques réinterprétations, dont un vieux rock’n’roll I fought the law qui a été repris par de nombreux artistes au fil des années. Hert LeBlanc revisite à sa façon cette pièce qui a traversé le temps.

Il offre aussi une version française d’une chanson de Lee Marlow, Prends-moi, qu’il a écrite avec Gerald Delhunty. Enfin, pour conclure cette nouvelle collection, il termine avec Travailler c’est trop dur de Zachary Richard.

«Cette chanson-là c’est comme un hymne. Tout le monde la chante avec moi en spectacle, alors j’ai décidé de la mettre sur l’album.»

Produit et enregistré au Studio La Classe, à Memramcook, Trente-trois rassemble une douzaine de musiciens, dont Andy Bastarache, Richard Bourque, Matt Hayes et Danny Bourgeois.

Lors du lancement vendredi, le chanteur sera accompagné de sept musiciens. Celui qui donne plus de 50 spectacles par année confie qu’il a encore des papillons dans l’estomac lorsqu’il monte sur scène. Si au début de sa carrière, il a eu parfois des doutes, il est toujours revenu à la musique.

«Je crois que je suis venu au monde pour faire ça», a exprimé le chanteur qui demeure sur la rue Bois Joli, à Bouctouche.

L’ex-membre du groupe Bois Joli qui a des influences cadiennes et zarico est littéralement tombé en amour avec la musique de la Louisiane. Il sera d’ailleurs en spectacle au Festival Acadien et Créole à Lafayette la semaine prochaine. Par la suite, le chanteur se rendra au Gala country à Laval au Québec où il est en nomination pour trois prix, dont celui de l’artiste masculin de l’année.

Son album Trente-trois sera disponible à partir du 15 novembre. Il a conclu une entente avec Distribution Select afin d’élargir son marché sur l’ensemble du territoire québécois.

Hert LeBlanc présentera son spectacle de lancement au Théâtre Capitol à Moncton, le vendredi 4 octobre, à 20h.