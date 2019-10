Un grand projet dans une petite communauté culturelle

Un centre culturel doté d’une galerie commerciale ouvre ses portes à Campbellton.

Comme plusieurs artistes, Mélanie Parent a longtemps fait passer son art en deuxième au profit d’emplois que l’on pourrait qualifier de «plus stables». C’est ainsi qu’en dépit de ses diplômes en art, elle s’est déjà trouvée à travailler à l’intérieur d’un centre d’appel. Mais depuis peu, l’appel artistique s’est fait plus insistant. Revenue au Restigouche depuis quelques années, elle a côtoyé le domaine culturel par le biais de différents emplois avant de faire le grand saut: ouvrir un sa propre galerie et plus encore, un centre culturel et vivre de son art.

Circolo Art & Culture, ouvrira officiellement ses portes ce vendredi à Campbellton. Circolo, ça signifie «cercle» en italien, une façon originale de n’offusquer aucune des deux langues officielles tout en ayant une symbolique forte: un cercle c’est un tout, une cellule… et dans ce cas précis, une cellule artistique.

L’endroit se veut ni plus ni moins qu’un centre culturel, concept plus commun dans les grands centres que dans de petites villes de la taille de Campbellton. Certes, le centre est aussi plus petit, mais pas moins efficace pour autant. L’endroit servira d’abord de galerie. Elle en comptera d’ailleurs deux, l’une exhibant des artistes régionaux (Baie des Chaleurs) et l’autre des artistes acadiens de renoms (œuvres en consignation), le tout grâce à un partenariat avec la galerie Art-Artiste de Dieppe.

Mais le centre servira à bien plus que l’exposition de peintures. On y offrira aussi des formations professionnelles, des ateliers de dessins et peinture, et même des spectacles (prestations intimistes).

Au besoin, l’endroit pourra également servir de salle de conférences pour ceux qui voudraient discuter dans une ambiance plus conviviale.

«Le but est vraiment de pouvoir toucher un peu à tout. On est d’abord une galerie d’art, mais avec quelques extras», explique la propriétaire des lieux.

Le centre Circolo Art & Culture comprendra deux galeries d’art, l’une dédiée aux artistes de la Baie des Chaleurs (ci-dessus), et l’autre à certains artistes établis du Nouveau-Brunswick. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Le centre Circolo Art & Culture comprendra deux galeries d’art, l’une dédiée aux artistes de la Baie des Chaleurs, et l’autre à certains artistes établis du Nouveau-Brunswick (ci-dessus). – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert L’artiste Mélanie Parent lancera officiellement ce vendredi son tout dernier projet, un centre culturel multidisciplinaire. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Réaliser un rêve

Circolo c’est bien entendu le projet de Mme Parent, une artiste-peintre de Campbellton. Bien connue dans la région pour son travail comme agente culturelle et pour avoir cofondé le Symposium Baie des Chaleurs, elle réalise aujourd’hui un rêve en ouvrant sa propre galerie.

En plus de créer son propre emploi, Mme Parent s’offre également un espace unique de création, un endroit où elle pourra continuer de peindre en toute quiétude. C’est d’ailleurs en recherchant un local pour pratiquer son art qu’elle a décidé de se lancer.

«Au départ, je ne cherchais qu’un endroit où peindre. Mais quand j’ai visité ce local, j’ai vu tout le potentiel et mon idée de centre multiculturel que je caressais depuis des années a émergé à nouveau. Tout semblait tomber en place, alors j’ai décidé de faire le grand saut», exprime Mme Parent.

Au Restigouche, on ne compte aucune autre galerie d’art commerciale. On retrouve toutefois la Galerie Restigouche qui accueille régulièrement des œuvres d’artistes locaux ainsi que des expositions provinciales en tournée. Selon Mme Parent, malgré certaines similitudes, les deux entités peuvent aisément coexister en parallèle.

«Je crois que ma vision, mon approche, est quelque peu différente. Mais je ne crois pas qu’avoir deux galeries d’art dans une ville puisse nuire, au contraire je vois même cela comme un atout, car il n’y a jamais trop d’art. Tout au plus, ça offrira une vitrine supplémentaire aux artistes locaux et un endroit additionnel à visiter pour les touristes. C’est une occasion supplémentaire de voir ce qui se fait en Acadie», exprime Mme Parent dont le local est situé l’entrée de la province (sortie du pont interprovincial J.C. Van Horne) et à une enjambée à peine du Centre d’expériences de la Rivière Restigouche.

Un essor inattendu

Le centre Circolo complète par ailleurs une année folle pour l’artiste de Campbellton qui, dans la jeune quarantaine, commence à s’imposer en Acadie comme une incontournable.

Au cours de la dernière année, ses œuvres sont peu à peu sorties de l’ombre et ont voyagé un peu partout en province. Elles ont notamment fait partie d’exposition de premier plan à Tracadie, à Dieppe, à Moncton et à Fredericton. Ses peintures ont notamment côtoyé celles des George Goguen, Paul-Édouard Bourque et Rebecca Belliveau pour n’en nommer que quelques-uns.

Mme Parent l’avoue, son art a connu un essor inattendu… mais longtemps souhaité.

«J’ai eu la chance de prendre part à un beau circuit d’exposition et vendu des toiles, si bien que ça a cassé ma collection et forcé à travailler sur une autre série. Et j’adore ça. Mon centre va me permettre de me consacrer davantage à mon art et de continuer à le faire évoluer», confie l’artiste.