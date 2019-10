Cédric Landry en vedette au Festival Parlures d’icitte

«On peut sortir un gars des îles, mais pas les îles d’un gars», s’amuse à dire le conteur madelinot Cédric Landry qui s’inspire de son archipel natal pour écrire toutes ses histoires.

«Je demeure à Rimouski. Je suis originaire des Îles-de-la-Madeleine et toutes mes histoires se passent par chez nous», affirme fièrement le conteur.

En tournée dans plusieurs localités du Nouveau-Brunswick, Cédric Landry débarque au Festival Parlures d’icitte à Memramcook du 6 au 19 octobre. Il confie qu’il adore présenter des spectacles en Acadie.

«Je trouve ça super parce qu’aux îles, on est des Madelinots et Acadiens. Donc, nous avons vraiment une affinité avec le monde du Nouveau-Brunswick. Les histoires que je raconte, je pense que ça interpelle le monde de par chez vous. Quand je le fais ailleurs, comme à Montréal, des fois je suis obligé de plus expliquer des affaires, tandis qu’au Nouveau-Brunswick, on a des choses qu’on connaît tous que ce soit des termes de pêcheurs ou marins.»

Issu du monde du théâtre, de l’improvisation et du cinéma documentaire, l’artiste qui se passionne pour les histoires s’est tourné vers le conte, il y a trois ans.

«Quand j’ai commencé à faire du conte, c’était une volonté de retourner à quelque chose de plus simple parce que le théâtre et le cinéma nécessitent de grosses structures. Le conte, c’est vraiment de retomber à la simplicité même de raconter une histoire. Je me suis aperçu que ça fait partie de nous parce qu’aux îles et même au Nouveau-Brunswick, dans les petites places souvent ce qu’on faisait avant pour passer le temps, c’était de raconter des histoires.»

Le conteur tourne avec deux spectacles en ce moment, dont un sur son père, Sur la piste d’Avila, et un second qui se déroule dans son village à L’Étang-du-Nord qu’il a intitulé La light du Borgot. Ses contes ont quelque chose d’autobiographique.

«Je pars souvent de petites histoires que j’avais entendues quand j’étais jeune sur des personnages de chez nous et j’arrange tout ça à ma manière pour faire une grande histoire.»

Même s’il a quitté les îles à l’âge de 22 ans, il y retourne souvent puisque toute sa famille est encore là-bas. Il a un plaisir fou à se retrouver sur scène pour raconter ses histoires. À ses débuts, il admet qu’il éprouvait un peu d’angoisse, mais maintenant il est complètement à l’aise et adore le fait qu’il n’y ait pas de quatrième mur. Il peut ainsi interagir avec le public et se permettre une grande liberté.

Des contes de Memramcook

En plus des nombreuses prestations qu’il offrira à Memramcook, Cédric Landry a été invité à faire une résidence de création croisée avec une conteuse du Nouveau-Brunswick, entre le Festival Parlures d’icitte et le Festival international du conte Jos Violon de Lévis. Il partira à la recherche d’histoires dans la Vallée de Memramcook.

Cédric Landry a appris que son père Martin Landry et son oncle Frédéric Landry auraient probablement étudié au Collège Saint-Joseph à Memramcook. Il entend poursuivre ses recherches pour en savoir un peu plus à ce sujet.

«Pendant la semaine, j’aimerais aussi aller rencontrer des personnes qui ont du vécu qui pourraient me raconter des histoires de Memramcook. Après, je vais mettre mon grain de sel là-dedans. Je veux quand même partir de faits réels et après ça, on peut éclater et s’amuser dans l’imaginaire», a souligné celui qui présentera le fruit de son travail aux deux festivals.

En avril, il sera de retour en Acadie pour une grande tournée au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Des activités jusqu’au 19 octobre

Avec près de 30 artistes et groupes en vedette, le 10e Festival Parlures d’icitte propose plusieurs activités jusqu’au 19 octobre.

Exposition de photos, journée familiale de contes et de musique, soirée d’antan, souper-théâtre, ateliers de conte, soirées cabaret, meurtre et mystère, récits polymorphes, spectacle raconte-moi une chanson, contes pour enfants avec Marie-France Comeau et reconstitution du patrimoine composent le programme. George Arsenault, Antoinette Boudreau, Alexis Bourque, Rachel Léger, Monika Kimmel, Michel Thériault, Jacques et Josiane Comeau, Émilie Turmel, Lou Poirier et Jacques Surette figurent parmi les artistes invités.