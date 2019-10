Le coiffeur de cinéma Paul LeBlanc est décédé

Le célèbre coiffeur de cinéma Paul LeBlanc est décédé à l’âge de 73 ans. L’artiste acadien natif de Dieppe a coiffé certaines des plus grandes vedettes d’Hollywood et récolté un Oscar en 1985 pour ses créations dans le film Amadeus.

Paul LeBlanc s’est éteint, mercredi, à sa résidence à l’Auberge du Soleil à Dieppe.

L’artiste a mené une carrière extraordinaire dans le domaine de la coiffure et du maquillage tant au Canada qu’en Europe, notamment à Londres, Liverpool, Paris, Rome, Versailles, en Tchécoslovaquie et en Russie avant de déménager à New York et à Hollywood.

Il a côtoyé des géants du cinéma en Europe et en Amérique du Nord, dont certains des plus grands réalisateurs comme Steven Spielberg, Francis Ford Coppola et les frères Coen.

Il est reconnu, entre autres, pour la création de la coiffure du tueur psychopathe, incarné par Xavier Bardem, dans le film No country for Old Men qui a été sacré meilleur film aux Oscars en 2008.

Cette coiffure a fait le tour du monde.

Le coiffeur acadien a oeuvré au sein de plus de 55 productions cinématographiques, dont certains films très remarqués, comme The Black Stallion et Return of the Jedi. Il a développé des relations privilégiées avec de grandes étoiles du cinéma qui étaient ses clientes, comme Susan Sarandon, Ellen Burstyn, Sharon Stone et Gérard Depardieu.

En plus d’un Oscar, il a reçu un British Academy Award pour l’excellence comme artiste en maquillage.

Les statuettes sont en montre au Musée acadien de l’Université de Moncton.

M. LeBlanc était le fils de feu Fidèle LeBlanc de Haute-Aboudjagane et de feu May Cormier de Dover.

Le styliste qui avait ouvert aussi un studio de coiffure à Dieppe était marié à Louise LeBlanc.

Après avoir obtenu son brevet de coiffure au Collège communautaire de Moncton en 1965, il est devenu directeur de salon dans l’édifice Eaton à Moncton, avant d’entreprendre une carrière dans le monde du cinéma.