Philippe LeBouthillier en demi-finale à The Voice Kids France!

Philippe LeBouthillier, originaire de Pont-Landry, dans la Municipalité régionale de Tracadie, continue d’épater les juges de l’émission The Voice Kids France.

Vendredi, l’élève de la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie a remporté sa battle, l’équivalent des duels dans la version québécoise La Voix, pour accéder à la demi-finale.

Il a interprété avec brio, en compagnie de deux autres jeunes candidates, la chanson Belle. Son mentor, Patrick Fiori, est celui qui a popularisé la pièce dans la version française de la comédie musicale Notre-Dame de Paris.

«Toi mon grand, tu es aussi grand que tu as la voix grande. Je sais que tu peux chanter tout et n’importe quoi. Alors on va bousculer les choses toi et moi. Si tu me fais confiance, je te fais confiance. J’ai envie de travailler avec toi, mais tu vas te bouger comme jamais tu t’es bougé dans ta vie», lui a-t-il dit à l’issue de sa performance.

Capture d’écran

Il y a quelques semaines, nous avions appris que Philippe allait poursuivre son aventure au sein de la très populaire émission de chant, diffusé sur TF1, la chaîne privée la plus écoutée en France, grâce à son interprétation la chanson thème de The Phantom of the Opera.

Au Canada, il est possible de suivre l’émission sur Internet (www.tf1.fr/tf1/the-voice).