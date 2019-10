Le FICFA conclut une entente d’échange avec deux autres festivals

À un peu plus d’un mois de la tenue du Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA), les responsables de l’événement ont officialisé une entente d’échange d’expertises et d’équipement de cinq ans avec deux festivals au Québec. Selon le directeur général Marc Gauthier, cet accord d’une valeur de plus d’un million $ permettra d’ouvrir les possibilités en terme de programmation.

Depuis quelques années, le FICFA a développé des relations avec le Festival international du court métrage au Saguenay (REGARD) et le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ). Ces échanges ont permis, entre autres, au festival de Moncton d’équiper le théâtre l’Escaouette afin d’y offrir des séances de projection en 2018 et de partager le même directeur technique entre les trois événements. L’objectif de cette entraide entre les festivals vise notamment à assurer la pérennité des événements et à retenir les talents ici.

Cette année, les trois événements ont décidé d’officialiser leur entente. Marc Gauthier estime que l’entente se chiffre à 240 000$ par année uniquement en équipement.

«Nous là-dedans, on en a pour environ 80 000$. Donc, avec un investissement de 80 000$, nous sommes capables d’aller chercher jusqu’à 240 000$ en valeur d’équipement grâce à des emprunts à nos amis.»

En plus des économies réalisées grâce à la mise en commun du matériel, de l’expertise et des connaissances, M. Gauthier estime que cette entente leur permettra d’offrir un meilleur festival parce qu’ils ne seront plus limités par les équipements.

«Disons que ça ouvre les possibilités. Grâce à cette entente, nous ne sommes pas brimés par un manque d’équipement ou par des coûts surélevés en équipement… Il ne sera plus question de dire qu’on ne peut pas programmer tel type d’installation au volet d’art médiatique parce qu’on n’a pas l’équipement nécessaire. Maintenant, on a accès à tout. En fin de compte, ça peut améliorer notre façon de programmer.»

Les responsables des trois festivals considèrent que cette entente de réciprocité leur permettra de voir encore plus grand. Le FICFA qui dévoilera sa programmation le 29 octobre prochain présentera à nouveau des séances de projection au théâtre l’Escaouette. Ce sera sensiblement la même formule qu’en 2018. La programmation régulière comprendra donc des séances au Cinéplex à Dieppe et au théâtre l’Escaouette à Moncton.

Le 33e FICFA se déroulera du 14 au 22 novembre.

Séances éphémères

Le FICFA a dévoilé récemment les cinéastes qui participeront aux Séances éphémères. Cette soirée de musique improvisée pour films muets fait partie de la programmation du volet des arts médiatiques.

Cinq réalisatrices de cinq régions et pays différents prendront part à l’événement:

Lucie Aounetse, originaire de l’Île de la Réunion, présentera un film sur la danse.

Carole Deveau de Moncton proposera une œuvre sur une tradition ancestrale d’une procession de bateau au Japon, devenue une véritable célébration.

Marika Drolet-Ferguson de Tracadie offrira un court métrage réalisé lors d’une résidence de création au nord de l’Islande.

Anne-Cécile Grunenwald qui habite depuis cinq ans au Nunavut est allée à la rencontre d’une survivante du programme fédéral «Esquimaux Expérimentaux».

Dominique Léger, également responsable de la programmation du FICFA, présentera un essai expérimental de science-fiction librement inspiré des étoiles et du film The Man Who Fell to Earth.

Cet événement qui célèbre le mariage entre le cinéma et la musique mettra en vedette aussi un orchestre rassemblant Marc Chops Arsenault à la direction musicale, Sébastien Michaud, Andrew Creeggan et Jean Surette. Ils joueront simultanément durant les projections. La soirée se tiendra le samedi 16 novembre, à 21h, à la Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen.