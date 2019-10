De Céline Dion à la Bolduc sera présenté à Edmundston

Québec Issime fera revivre les époques et les plus grands succès de la chanson canadienne-française avec son spectacle De Céline Dion à la Bolduc.

Le spectacle à grand déploiement et à remonter le temps sera présenté le 23 mai 2020, au Centre Jean-Daigle d’Edmundston.

Pas moins de 18 artistes seront sur scène durant deux heures afin d’interpréter plus d’une centaine de chansons qui ont marqué l’imaginaire et qui ont traversé les époques.

Les chanteurs, musiciens et danseurs vont revêtir pas moins de 400 costumes durant le spectacle qui a déjà été vu par plus d’un demi-million de spectateurs.

«C’est l’histoire de la chanson canadienne-française que l’on revisite», a expliqué Robert Doré, le producteur du spectacle qui se trouvait à Edmundston mercredi.

Ce dernier a assuré que l’Acadie ne serait pas oubliée dans ce grand voyage musical.

«On ne pourrait pas faire l’histoire de la musique sans Édith Butler!»

C’est la chanteuse Marie-Ève Laure qui va vraisemblablement prêter sa voix à la grande dame de la chanson originaire de Paquetville.

«C’était un rêve de petite fille de faire Québec Issime, mon spectacle préféré à vie et j’ai la chance d’être dedans!», a affirmé la jeune chanteuse qui était également de passage à Edmundston afin de faire la promotion du spectacle.

La représentation prévue au Centre Jean-Daigle le printemps prochain coïncidera avec le 25e anniversaire de Québec Issime, à qui l’on doit également les productions Décembre, Party!, Petit Noel et Cow-Boys, qui a été à l’affiche plus tôt cette année, à Edmundston.

Les billets pour la seule et unique représentation De Céline Dion à la Bolduc présentée en sol néo-brunswickois sont d’ores et déjà en vente via la billetterie de wow.edmundston.ca.