Salon du livre de Dieppe: les organisateurs poussent un soupir de soulagement

Après avoir anticipé d’importantes compressions, le Salon du livre de Dieppe peut enfin respirer. À deux semaines de son ouverture, le grand rendez-vous littéraire du sud-est du Nouveau-Brunswick a reçu de bonnes nouvelles puisqu’il a récupéré une partie de son financement fédéral.

En dévoilant la programmation du 29e Salon du livre, jeudi, le président Alain Roberge était plutôt souriant. Après avoir vécu une déception et une longue attente, l’organisme recevra finalement du financement du Fonds du livre du Canada et du Conseil des arts.

«Avec cette aide, nous allons tenir la 29e édition et travailler pour le 30e Salon qui s’en vient en 2020», a-t-il déclaré.

Une erreur d’aiguillage serait à l’origine du premier refus de financement du Conseil des arts du Canada, a indiqué Alain Roberge. L’organisme de soutien aux arts canadien a changé sa structure d’allocation des subventions, faisant en sorte que le Salon du livre s’est retrouvé un peu par erreur dans la même catégorie que de plus grandes organisations artistiques au pays, telles que les ensembles symphoniques et les compagnies de théâtre. Étant un plus petit joueur, le Salon du Dieppe n’a donc pas été en mesure de se qualifier pour la subvention. Ce refus représentait une diminution de près de 30 000$ de son budget de fonctionnement. Après une révision du dossier, le Conseil des arts a finalement versé une somme de 15 000$ au Salon de Dieppe.

«Le conseil des arts a reconnu une certaine part de responsabilité, d’où le 15 000$ pour cette année. On nous accorde aussi un délai pour présenter une demande pour les quatre prochaines années.»

Quelques livres signés par des auteurs qui seront présents au 29e Salon du livre de Dieppe. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

De plus, l’organisme vient de recevoir la réponse du Fonds du livre du Canada qui lui octroie un financement pluriannuel de

39 900$ (sur deux années).

Les organisateurs étaient très inquiets parce qu’ils n’avaient toujours pas reçu de réponse.

«La décision du Fonds du livre du Canada a vraiment tardé et finalement on a eu une réponse la semaine passée. En somme, ce qu’on va obtenir c’est une récurrence dans les subventions au moins pour les deux prochaines années et dans le cas du Conseil des arts, quatre ans.»

Alain Roberge précise toutefois que ces appuis financiers sont encore loin des 60 000$ qu’ils avaient demandé au départ, mais somme toute, ce financement leur permet de tenir l’événement et d’offrir une programmation bien remplie. Les organisateurs ont ajusté la programmation en conséquence.

Au lieu d’une soixantaine d’auteurs invités comme en 2018, ils en accueilleront 38 cette année, dont certaines têtes d’affiche comme Antonine Maillet, Édith Bourget, André-Carl Vachon, Francine Ruel, Suzan Payne, Tristan Demers, Féeli Tout, Anne Godin et Martin Larocque.

Des animations jeunesse, des conférences, des tables rondes, des rencontres et des entretiens littéraires figurent à la programmation. Les auteurs iront aussi dans les écoles de la région pour offrir des animations.

«Les animations vont avoir lieu, mais en moins grand nombre», a mentionné le président qui ajoute que le mandat du Salon du livre demeure celui de célébrer le livre, la lecture ainsi que les artisans du monde de l’édition.

Autour du thème «Lire, imaginer et découvrir», le Salon du livre de Dieppe se déroulera du 24 au 27 octobre au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe, ainsi qu’aux bibliothèques publiques de Moncton et Dieppe.