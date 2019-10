Théâtre l’Escaouette: un tsunami émotionnel pour la nouvelle saison

Dans sa nouvelle pièce Tsunami, Mélanie Léger explore les thèmes de la mort, de la langue, de l’environnement, de la famille et de la transformation à travers le regard de l’adolescence. Cette œuvre mise en scène par Philippe Soldevila donnera le coup d’envoi à la 43e saison du théâtre l’Escaouette à Moncton.

Depuis quelques semaines, l’équipe de la pièce Tsunami est en répétition au théâtre l’Escaouette. Si l’on se fie au bref extrait offert en primeur jeudi, il s’agit d’une oeuvre à la fois dramatique et lumineuse. Si l’auteure acadienne aborde des sujets graves comme la mort et la maladie avec une grande charge émotive, il reste qu’elle a tenu à insuffler une touche d’espoir, de lumière, de légèreté, d’humour, de poésie et de fantaisie propre à son univers. C’est surtout une pièce sur la résilience de la jeunesse, précisent Mélanie Léger et Philippe Soldevila.

Tsunami c’est à la fois un raz de marée émotionnel et visuel. La pièce raconte l’histoire d’une jeune fille de 15 ans, Élodie, un peu en crise comme bien des adolescents. Elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer et qu’elle va mourir. La jeune fille devra surmonter cette épreuve douloureuse.

«Ce n’est pas une pièce sur la maladie ou sur la mort, mais c’est une pièce sur comment cette adolescente va gérer ce tsunami et ce raz de marée qui bouleversent sa vie, sa famille et le monde tel qu’elle le connaît», soulève Mélanie Léger.

Philippe Soldevila raconte qu’il a littéralement eu un coup de foudre pour ce texte. Le dramaturge et directeur artistique du Théâtre Sortie de Secours, à Québec, a accompagné Mélanie Léger dans les dernières phases de l’écriture lors d’une résidence au Centre pour les arts et la créativité de Banff. À son avis, son texte était déjà abouti et puissant. La profondeur, l’humanité, l’intelligence et l’imagerie l’ont grandement séduit.

«En le lisant, le temps s’est arrêté et ça, c’est rare que ça m’arrive», a exprimé l’homme de théâtre qui a manifesté de l’intérêt rapidement auprès du théâtre l’Escaouette pour en assurer la mise en scène.

La comédienne Karène Chiasson incarne plusieurs personnages dans la pièce Tsunami. Florence Brunet et Ludger Beaulieu répètent une scène de la pièce Tsunami.

Une équipe de rêve

Pour y arriver, il estime qu’il a réuni une équipe de rêve. Florence Brunet incarne Élodie, tandis que Ludger Beaulieu et Karène Chiasson jouent plusieurs rôles, dont ceux des parents de la jeune fille.

«Ç’a été un travail immense. Ça dure une heure, mais il y a un travail de précision, de rigueur et de changements qui, à mon avis, ressemble plus à une pièce de deux heures tellement c’est dense. Les comédiens sont généreux, phénoménaux et engagés. Pour moi, c’est un peu paradisiaque tout ça», a confié Philippe Soldevila qui collabore avec le milieu du théâtre acadien depuis au moins 20 ans.

Il a signé la mise en scène d’une dizaine de productions en Acadie, dont la trilogie acadienne.

avis, Tsunami est un spectacle exigeant sur le plan scénique. Le metteur en scène a voulu que tout soit tricoté serré.

«J’ai décidé de travailler dans la précision. Pour moi, ce n’est pas une histoire triste et sans issue, c’est une histoire qui a une immense part de tristesse, mais autant le devoir de la mise en scène que le devoir du personnage est de la surmonter cette tristesse et de faire un bout de chemin et de mettre toute la résilience en marche.»

Le travail de la scénographe Katia Talbot fait écho au contenu de la pièce. Elle a utilisé des matériaux recyclés pour créer le décor. La scène est jonchée de débris plastiques un peu comme après le passage d’un tsunami.

«Ce qu’elle a décidé de faire résonne tellement par rapport à ce qui est dit dans la pièce», juge le metteur en scène.

Il ajoute que la musique de Jean-François Mallet et le jeu habile des éclairages de Marc Paulin permettent aussi d’ancrer le récit sur la scène qui comporte plusieurs lieux et changements.

Philippe Soldevila assure la mise en scène de la pièce Tsunami. Les comédiens Karène Chiasson, Florence Brunet et Ludger Beaulieu répètent une scène de la pièce Tsunami.

L’énergie de la jeunesse

Dans toute l’oeuvre de Mélanie Léger qu’elle soit littéraire, théâtrale ou cinématographique, la jeunesse est présente. La dramaturge souligne qu’elle aime la fougue et l’intensité de la jeunesse.

«Je pense qu’il y a quelque chose au niveau de l’espoir qui me touche toujours, de la permissivité de la jeunesse et de l’énergie bouillonnante. C’est le fun de travailler des personnages comme ça qui sont pleins de passion.»

L’écriture de ce texte a comme point de départ un fait divers; une femme retrouvée après le passage d’un tsunami dans l’océan pacifique. Elle était la dernière survivante de sa communauté. Cette nouvelle a frappé l’imaginaire de Mélanie Léger qui a eu envie de poursuivre sa réflexion en explorant des thématiques actuelles et universelles tout en situant le récit à Moncton. Élodie vit dans une famille exogame, il est donc question de bilinguisme, de langue, d’identité et aussi d’environnement.

«Je pense que ça résonne beaucoup de notre époque. On parle de la langue comme récemment avec la controverse entourant Denise Bombardier. Elle n’accepte pas que la langue française se transforme.»

Mélanie Léger a écrit une dizaine de pièces de théâtre. Elle est l’auteure, entre autres, de Je…Adieu, Vie d’cheval, Laura de Montréal et Roger Roger.

La pièce Tsunami est un spectacle pour tous qui sera à l’affiche du théâtre l’Escaouette les 17 et 18 octobre à 19h30. Par la suite, le spectacle partira en tournée dans sept écoles de la province.