Des artistes et la communauté chantent pour le Festival Acadien de Caraquet

Plusieurs membres de la communauté de Caraquet et une vingtaine d’artistes uniront leurs voix, le dimanche 17 novembre, à 14h, au Carrefour de la mer, afin de venir en aide au Festival Acadien de Caraquet. Dans la conjoncture actuelle de l’événementiel, plusieurs festivals font face à de nouveaux défis et le Festival acadien n’y fait pas exception. De plus, le but de ce spectacle bénéfice est de resserrer les liens entre la communauté et son festival.

Sous le thème: «Une chanson pour le Festival», une équipe d’amis du Festival Acadien, sous la direction artistique de Pascal Lejeune, a décidé d’organiser une première activité de financement avec le conseil d’administration du Festival.

Des artistes connus tel que Laurie Leblanc, Michel Thériault, Donat Lacroix, Émé Lacroix, Cédric Vieno, René Cormier, Isabelle Thériault, Gaétan Robichaud, Suzanne Chiasson, Dave Puhacz, Serge Brideau et Pascal Lejeune monteront sur scène.

Ces artistes seront jumelés à des personnalités de la communauté de Caraquet, le temps d’une chanson. Entre autres, le maire Kevin Haché, le Père Patrick McGraw, le père Serge Comeau, Luc Légère, Bernard Frigault, John Henry, Roberta Dugas, Antoine Landry, Thérèse Albert et Doria Albert seront sur scène pour présenter des numéros spéciaux.

Les musiciens Théo Brideau, Nicolas Basque et Isabelle Thériault seront sur place pour accompagner les participants. L’animation sera assurée par l’animateur chouchou de Caraquet, Matthieu Girard.

Parmi les numéros spéciaux, soulignons celui du Père Patrick McGraw et Serge Brideau qui chanteront Si Dieu existe de Claude Dubois, et de Gaétan Robichaud et Roberta Dugas qui interprèteront Mon Acadie de Georges Belliveau.

Le président du Festival Acadien, Marc Blanchard, se dit heureux de voir la communauté se rallier pour le Festival. Il reconnait que l’appui de la population locale est essentiel afin de permettre à l’organisme de se remettre au travail le plus rapidement possible dans le but d’établir les stratégies pour la suite.

«Nous sommes conscient de la situation actuelle et des défis que nous aurons à surmonter, mais nous savons également que rien n’est impossible avec l’aide de la communauté et le soutiens de nos artistes. Je crois qu’il est maintenant temps de regarder vers l’avant, et d’assurer un festival pour 2020.»