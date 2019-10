Marc Gauthier sera honoré par la France

Le directeur général du Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA), Marc Gauthier, sera décoré de l’insigne de Chevalier des arts et des lettres par le Consulat de France dans les Provinces atlantiques.

Natif de Kedgwick, Marc Gauthier a fait ses débuts au FICFA en 2003. Il en assume la direction depuis 2013. Au fil des années, ce passionné de cinéma est devenu un médiateur essentiel de l’industrie cinématographique entre l’Acadie et le Canada, mais aussi vers le reste du monde. À travers la mise en place et le maintien d’initiatives variées telles que des projets de formation ainsi que C’est Right Short, l’Acadie suit son COURT, Tourne à Québec et une multitude de partenariats, il a certainement contribué au développement et à la professionnalisation des cinéastes acadiens.

Le Consul général de France dans les Provinces Atlantiques M. Johan Schitterer est enthousiaste.

«Nous sommes très heureux de rendre ainsi hommage à la carrière de M. Gauthier et à ses incitatives en faveur de la diffusion des cultures françaises et francophones. Chaque année, le FICFA présente de nombreux films français et il fournit un travail extraordinaire dans la promotion du septième art de notre beau pays.»

Marc Gauthier a étudié la logistique au CCNB Dieppe et ensuite la traduction à l’Université de Moncton avant d’entreprendre une carrière au FICFA. L’insigne lui sera remis à l’occasion d’un cocktail au Centre culturel Aberdeen à Moncton, le vendredi 15 novembre à 15h, pendant la tenue du 33e FICFA.

L’Ordre des Arts et des Lettres est un ordre honorifique décerné par le ministre de la Culture de la République française. Il récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. À ce jour, ces distinctions ont été remises à de nombreuses personnalités acadiennes, dont la musicienne-compositrice-interprète Édith Butler en août dernier.