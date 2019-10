Des artistes acadiens se démarquent au Gala Musique NB

Couronné du prix du public, le groupe rock Les Hôtesses d’Hilaire est reparti avec cinq statuettes du Gala Musique NB présenté jeudi devant environ 200 personnes au Centre culturel Aberdeen à Moncton.

Animé par l’auteure-compositrice-interprète Christine Melanson la soirée de remise des Prix MNB qui célèbre l’industrie musicale de la province a lancé les activités du Festival (506). Dix-neuf prix ont été remis à des artistes et des artisans de la scène musicale néo-brunswickoise.

Grand gagnant de la soirée, le quintette qui a créé l’opéra rock Viens avec moi est monté cinq fois sur la scène de la Salle Bernard-LeBlanc pour récolter des prix. Enregistrement de l’année, Artiste de scène de l’année, Enregistrement de groupe, chanson Socan pour la pièce Spread the love, la formation a également remporté le Choix du public pour une sixième fois en dix ans.

«Léandre et Serge sont à Montréal pour l’ADISQ, y ont même pas gagné… Nous autres (Maxence, Mico et Michel) on est ici puis on gagne des prix», a lancé un peu à la blague le guitariste du groupe Mico Roy.

Ému par autant de récompenses, le batteur Maxence Cormier a été particulièrement touché par le choix du public.

«Chaque fois, c’est pas mal celui-là qui nous fait chaud au coeur. Il faut dire aussi que c’est toujours surprenant parce qu’il y a tellement de talents», a-t-il exprimé en entrevue.

La gérante de la formation Carole Chouinard a été également été récompensée pendant la soirée en recevant le prix de la professionnelle de l’industrie de l’année.

Avec son album Tumeur à l’égo, Maggie Savoie s’est vu remettre le prix de l’enregistrement solo de l’année. Celle qui a livré une solide prestation sur la scène du gala a tenu à saluer le travail de son équipe qui l’accompagne.

Dans la catégorie du vidéoclip de l’année, c’est Chloé Breault qui est repartie avec les honneurs pour Quand on y pense.

Du côté anglophone, la formation Which Witch is Which, Motherhood et Indigo Poirier figurent parmi les artistes qui sont repartis avec des statuettes. Le Festival (506) a également été récompensé pour la qualité de son identité visuelle.

Entamée avec humour par Christine Melanson, la soirée a mis en vedette Matt Boudreau, Maggie Savoie, Tomato Tomato, Bleum, the Backstays et Which Witch is Which qui ont offert de belles prestations.

Les Prix MNB ont été repensés cette année afin de mieux refléter l’évolution de l’industrie de la musique. «Il est important pour nous de célébrer les diverses façons dont les artistes et les professionnels de l’industrie pratiquent leur art et gagnent leur vie», a mentionné le directeur général de MNB, Jean Surette.

«La soirée des Prix MNB est l’occasion de se rappeler que les artistes du Nouveau-Brunswick, sur scène et ailleurs, méritent notre soutien, notre respect et notre dévouement», a souligné la présidente de MNB, Penelope Stevens, qui a invité les Néo-Brunswickois à encourager la musique d’ici en allant voir des spectacles et en achetant leur musique.

«Nos prix ne récompensent qu’un petit nombre des centaines de créateurs et créatrices de notre province. En ce moment même, il y a des douzaines d’artistes qui jouent dans des sous-sols et des espaces alternatifs, et ces artistes méritent aussi notre soutien.»

Le Festival (506) se poursuit jusqu’au 27 octobre, avec plus d’une vingtaine d’artistes qui se produiront sur différentes scènes à Moncton.