Un bilan positif pour le 29e Salon du livre de Dieppe

À l’issue du Salon du livre de Dieppe, les organisateurs semblaient satisfaits de cette 29e édition, pourtant menacée il y a plusieurs semaines d’une éventuelle restriction budgétaire.

«On a eu une très belle participation, se félicite Isabelle McKee-Allain, vice-présidente de l’événement. Je n’ai pas encore les chiffres exacts de la fréquentation, mais d’après nos premiers retours, l’achalandage est très comparable aux années précédentes.»

L’an passé, le Salon avait rejoint plus de 13 000 personnes, ce chiffre incluant les personnes ayant franchi les portes du salon, mais également les élèves des écoles du district scolaire francophone Sud qui avaient reçu la visite d’auteurs dans leurs classes.

Cette année encore, plusieurs animations, conférences et visites de classes scolaires étaient au programme, tout au long des quatre jours de l’événement, qui s’est tenu du jeudi 24 au dimanche 27 octobre, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Parmi les auteurs invités cette année, la présence notable d’Antonine Maillet, romancière et dramaturge acadienne ayant remporté le prix Goncourt en 1979 pour son ouvrage Pélagie-La-Charette. Elle reste d’ailleurs, avec Atiq Rahimi, la seule auteure non européenne à avoir remporté cette distinction.

«C’est sûr que c’est toujours un plus d’avoir des auteurs aussi prestigieux et passionnés, admet Isabelle McKee-Allain. Nous nous efforçons chaque année d’avoir des têtes d’affiches, car c’est aussi ce qui fait venir les gens.»

Comme pour les éditions précédentes, la part belle était faite cette année à la littérature jeunesse, avec beaucoup d’animations pour les plus jeunes, ainsi qu’un large espace réservé aux stands pour les auteurs de livres jeunesse.

«Nous y accordons beaucoup d’importance, admet la vice-présidente. Pour l’heure, l’accent est mis sur la littérature jeunesse, mais il n’est absolument pas exclu que l’on souhaite étendre la littérature adulte à l’avenir. Quand je vois que ce matin, à 10h30, nous arrivons à faire salle comble en réunissant une centaine de personnes pour l’animation jeunesse avec Fééli Tout, je me dis toutefois que c’est une belle réussite.»

D’années en années, l’engouement des familles pour l’événement ne semble d’ailleurs pas se démentir. Ce dimanche, plusieurs enfants accompagnés de leurs parents arpentaient les allées du Salon. Pour Chantal et sa fille Louane, originaires de la péninsule acadienne, l’événement est un rendez-vous immanquable.

«Nous venons ici chaque année, explique la mère. C’est parfois difficile de trouver des livres en français et Louane lit environ trois livres par semaine! C’est l’occasion de mettre la main sur des ouvrages introuvables ailleurs.» Pour Chantal, ce sera finalement Le Monstre, d’Ingrid Falaise.

Du côté des auteurs, l’événement est aussi l’occasion d’échanger directement avec des lecteurs. Pour son premier Salon du livre, Georgette Bourgeois, artiste-peintre acadienne, en tire un bilan très positif.

«Pour moi c’est un peu particulier, car je venais présenter un livre d’art, explique-t-elle. Malgré que ce ne soit pas un livre à proprement parler, j’ai vraiment eu l’occasion de pouvoir échanger avec les gens. Les rencontres, c’est ce que je retiendrai de cet événement.»

Des subventions finalement octroyées

Au début du moins, le président de l’organisation Alain Roberge expliquait dans nos colonnes que le Salon du livre de Dieppe s’était vu refuser un financement de 29 000$ de la part du Conseil des arts, subvention que l’événement recevait pourtant chaque année depuis sept ans.

«Finalement, c’était une erreur administrative de leur part, explique Isabelle McKee-Allain. Nous avons finalement obtenu la subvention.»

Les organisateurs l’ont appris deux semaines avant le début de l’événement, ce qui a posé quelques soucis dans l’organisation.

«C’est sûr qu’il était trop tard pour remettre en place certaines activités que nous avions déjà annulées, souligne la vice-présidente. Mais finalement, ce fut un très beau Salon du livre et nous ne finissons pas déficitaires.»