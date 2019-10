Comment je suis devenu musulman ou le mariage des cultures

Pour écrire la comédie dramatique Comment je suis devenu musulman, Simon Boudreault s’est inspiré de sa propre vie. Cette œuvre qui jette un regard sur le mariage des cultures dans tous les sens du terme aborde des thématiques aussi universelles que la mort, la religion, les traditions et le rapport à l’autre.

Auteur, metteur en scène, marionnettiste, improvisateur et comédien, Simon Boudreault a écrit une vingtaine de pièces de théâtre. Cette fois, il s’attaque au sujet sensible du choc des cultures avec humour et finesse. Comment je suis devenu musulman raconte l’histoire de Jean-François (Jean-François Pronovost) et de Mariam (Sounia Balha) qui attendent un bébé. Ils sont Québécois, lui catholique et elle musulmane, mais tous les deux sont non-croyants. En apprenant la nouvelle du bébé à venir, les parents de la jeune femme veulent que le couple se marie le plus rapidement possible.

Le jeune homme acceptera-t-il de se convertir à l’islam et de renier le fait qu’il ne croit en rien? De plus, il vient d’apprendre que sa mère est atteinte d’un cancer incurable et que ses jours sont comptés. La pièce tire son origine de la vie de l’auteur, bien que ce ne soit pas une autobiographie.

L’écriture s’est amorcée lors d’une résidence de création au théâtre La Licorne, il y a deux ans. Simon Boudreault s’amuse à dire qu’il venait de vivre son «mariage forcé» avec sa conjointe d’origine marocaine. Comme dans la pièce, la mère de la jeune femme souhaitait un mariage musulman pour le couple qui attendait un enfant.

«Ç’a créé beaucoup de discussions entre ma femme et moi et aussi la famille. Je ne me suis pas marié musulman. Dans ma vie, ç’a été beaucoup plus simple que dans la pièce, mais j’aimais ce point de départ. Je trouvais que ça suscitait beaucoup de questions par rapport à la laïcité. À travers le monde, dans tous les moments importants de la vie, c’est la religion qui prend en charge les rituels que ce soit la naissance, le mariage, la mort, le passage à l’âge adulte… Si on veut écarter la religion de notre vie, on a quand même besoin d’actes de rassemblement.»

Pendant qu’il écrivait ce texte, sa mère a reçu un diagnostic de cancer. L’auteur qui a accompagné sa mère dans la maladie jusqu’à son décès a voulu inclure cet épisode de sa vie dans la pièce, lui permettant ainsi de toucher au thème de la mort dans les actes de rituel.

Si la pièce aborde des sujets graves et sensibles, il reste qu’il les aborde par la comédie dramatique, un genre qu’il affectionne particulièrement.

«Je trouve qu’avec la comédie, on peut traiter de grands thèmes avec subtilité et le rire permet comme spectateur une forme de détente et cette détente permet d’aller toucher plus profondément les gens parce qu’on arrête de se braquer et ça crée une ouverture par le rire. La comédie est un grand genre très difficile, mais qui permet beaucoup de choses.»

Les comédiens de la pièce Comment je suis devenu musulman: Belkacem Lahbairi, Sounia Balha, Nabila Ben Youssef, Jean-François Pronovost, Marie Michaud et Michel Laperrière. – Gracieuseté: Patrick Lamarche Sounia Balha et Jean-François Pronovost dans une scène de la pièce Comment je suis devenu musulman. – Gracieuseté: Patrick Lamarche

Piquer la curiosité

Produite par Simoniaques Théâtre, la pièce qui a vu le jour en 2018, au Théâtre La licorn,e à Montréal, a piqué la curiosité des gens dès sa sortie. Elle a été jouée aussi à Québec, en Tunisie et elle a été à l’affiche du Théâtre du Rideau Vert cet automne avant de partir en tournée.

L’auteur admet que la pièce résonne beaucoup chez les spectateurs. «On rit, on réfléchit et on est touché.»

«Comme auteur, mon plus grand défi dans cette pièce-là, c’est que tout le monde ait un droit de parole. Tous les genres de spectateurs peuvent être rejoints. Ma plus grande fierté, là où j’ai l’impression d’avoir plus réussi, c’est quand les spectateurs me disent que ça leur fait du bien de voir une pièce qui leur parle de ce qu’ils vivent.»

Ce projet ambitieux est incarné par une solide distribution composée de Sounia Balha, Nabila Ben Youssef, Belkacem Lahbairi, Michel Laperrière, Marie Michaud et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne dans la nouvelle mouture de Passe-Partout). Les comédiens incarnent 30 personnages dans un récit qui se déroulent dans plusieurs lieux qui se transforment.

«Pour les parents marocains, il y a des moments où ils parlent l’arabe marocain, donc pour moi c’était important d’aller chercher des acteurs capables de parler cette langue-là.»

Comment je suis devenu musulman est présentée les 29 et 30 octobre au théâtre l’Escaouette à Moncton. Pour la représentation du 29 octobre, il s’agira d’une soirée-bénéfice avec cocktail au profit de la Fondation du théâtre l’Escaouette.