Maggie Savoie en spectacle intime à Moncton

La direction du Centre culturel Aberdeen poursuit sa série de spectacles intimes Parenthèse avec l’auteure-compositrice-interprète Maggie Savoie qui se produira le 5 décembre sur la scène de la Salle Bernard-LeBlanc.

Maggie Savoie a fait paraître trois disques, dont Tumeur à l’égo qui vient de remporter le prix de l’album solo de l’année par Musique NB.

Cette artiste de Kedgwick a conquis le public avec des mélodies entraînantes et des sonorités allant du folk au rock, en passant par le blues.

Ses textes universels et poétiques évoquent la vie de tous les jours.

La spécificité de Parenthèse est de proposer une soirée intime à l’artiste et de donner ainsi au public un spectacle unique puisque l’artiste pourra varier son programme en offrant un mélange de ses propres morceaux, de reprises, de nouveautés et de poèmes.

«Nous suggérons à l’artiste de varier son propre programme si possible et de s’adresser au public plus souvent qu’à l’accoutumée. Pour ce faire, nous lui demandons d’apporter un objet qui l’inspire et de raconter au public une anecdote sur cet objet et pourquoi il est important. Cela représente une occasion de dévoiler un aspect de la vie de l’artiste de manière originale. Maggie ne nous a pas encore dit ce qu’elle comptait amener, mais nous avons très hâte de le découvrir», a précisé la directrice adjointe du Centre culturel Aberdeen, Joëlle Tougas.

Pour ce spectacle, Maggie Savoie sera accompagnée de Marie Andrée Gaudet au violon et de Rémi Arsenault à la contrebasse.

Le spectacle sera présenté à compter de 20h.