Comment je suis devenu musulman: «On rit, on a une larme à l’oeil et on réfléchit!»

Saluée par une ovation bien sentie, la comédie dramatique Comment je suis devenu musulman de Simon Boudreault voyage à travers une large gamme d’émotions. On rit, on pleure et on réfléchit.

À l’issue de la représentation au théâtre l’Escaouette, mercredi soir, la plupart des spectateurs rencontrés ont couvert d’éloges cette œuvre qui jette un regard non complaisant sur divers sujets universels tout en mettant en lumière des vérités qui nous sautent aux yeux.

L’auteur, qui s’est inspiré de sa propre vie pour écrire ce texte, ne pose pas de jugement. La mort, les religions, la famille, les rituels, le racisme, la peur de l’autre, le choc des cultures et des générations figurent parmi les thématiques explorées dans la pièce. Ce sont des sujets universels qui touchent tout le monde.

Impossible de rester insensible devant cette œuvre théâtrale jouée avec beaucoup de justesse par les six comédiens qui incarnent une trentaine de personnages.

«Ce qui m’a impressionné c’est qu’on passe par une gamme d’émotions et la versatilité des comédiens. On a bien ri, on a parfois une larme à l’oeil et on réfléchit», a exprimé un spectateur, Louis Thériault.

Cette pièce raconte l’histoire d’un jeune couple, Jean-François et Mariam, qui attend un bébé. Les parents de Mariam qui sont marocains veulent absolument que le couple se marie sur le champ, allant même jusqu’à encourager fortement Jean-François à se convertir à l’Islam.

Jean-François et Mariam sont tous les deux non-croyants.

Comment arriveront-ils à se sortir de cette impasse tout en évitant un conflit familial.

Parallèlement à cette histoire de mariage, la mère de Jean-François vient d’apprendre qu’elle est atteinte d’un cancer du pancréas et que ses jours sont comptés. Elle fait face à la maladie avec une lucidité étonnante.

Conçu de façon créative, le récit est composé d’une suite de tableaux avec parfois des retours dans le passé des jeunes amoureux. Chacun des personnages a ses contradictions et ses imperfections, comme dans la vie. L’auteur qui est aussi le metteur en scène de la pièce arrive à traverser ce drame humain sans tomber dans le mélodrame, avec sensibilité, mais aussi avec humour et une pointe de sarcasme.

«Ils ont réussi à passer à travers le drame sans que le propos trébuche dans toutes sortes de malaises. Ce sont des vérités qui peuvent toucher tout le monde», a commenté une autre spectatrice, Chantal Arseneault.

Toute la trame du récit est développée de façon sensible, avec finesse et doigté. On assiste à des échanges entre les personnages qui sont joués avec énormément de naturel, entrecoupés de scènes ingénieuses et plutôt loufoques comme le quiz sur les religions ou encore la publicité sur les pèlerinages.

Petit à petit, une porte vers l’autre s’ouvre. La ligne entre le drame et la comédie est toute fine dans ce spectacle riche en contenu.

Plusieurs sujets profonds comme les travers des religions passent dans le collimateur de l’auteur. Le monde change et il faut s’y adapter, rappellent certains personnages. Au-delà des mésententes, l’amour triomphe.

L’action se déroule dans divers lieux grâce à un système de rideaux, de chaises et de sofas que l’on transforme devant le regard des spectateurs.

La pièce met en vedette Sounia Balha, Nabila Ben Youssef, Belkacem Lahbairi, Michel Laperrière, Marie Michaud et Jean-François Pronovost.

Présentement en tournée, le spectacle a été à l’affiche du théâtre l’Escaouette à Moncton, mercredi et jeudi.