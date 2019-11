La distribution de la comédie musicale Wizard of Oz est maintenant connue

Danik McAfee et Emma Vickers ont offert un bref aperçu de la comédie musicale Wizard of Oz. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Emma Rudy, Danik McAfee, Mélanie LeBlanc et Kevin McIntyre figurent parmi les comédiens et chanteurs qui incarneront les rôles principaux dans la nouvelle production musicale du Théâtre Capitol, Wizard of Oz (Le magicien d’Oz).

Près de 100 artisans, acteurs, chanteurs et danseurs, dont plusieurs professionnels expérimentés, travailleront à cette nouvelle production qui s’annonce haute en couleur. Le metteur en scène Marshall Button et le directeur musical Antonio Delgado ont dévoilé, jeudi, la distribution de cette comédie musicale. Quarante-cinq comédiens ont été vus en audition à Toronto et 65 à Moncton, en plus d’une vingtaine de soumissions présentées par vidéos reçues de partout au pays.

«Les décisions ont parfois été difficiles à prendre parce que nous avions du choix. Le niveau de talent grandit chaque fois depuis cinq ans», a affirmé Marshall Button.

Le rôle de Dorothy sera joué par la talentueuse Emma Rudy qui a incarné magnifiquement bien Belle dans La Belle et la Bête, l’hiver dernier.

Mélanie LeBlanc personnifiera Miss Gulch/Witch (la sorcière) tandis que Kevin McIntyre qu’on peut voir actuellement dans la comédie musicale The Rocky Horror Show campera le rôle de Wizard/Marvel. Danik McAfee qui joue l’exubérant Frank N Further dans ce même spectacle sera aussi de la distribution de la comédie musicale Wizard of Oz. Il personnifiera l’épouvantail (Hunk/Scarecrow). Il s’agit d’un rôle complètement différent de celui de Frank, convient le comédien de Toronto qui était présent au dévoilement de la distribution. Il faut dire que ce comédien a le don de se transformer.

«J’ai beaucoup d’entraînement en danse donc je peux changer mon corps par rapport au personnage que je joue. C’est aussi le contexte du spectacle qui change. C’est plus pour la famille et les enfants, alors mon grand coeur d’enfant va s’ouvrir, comparé à Rocky Horror Show où là c’est plus mon «late night persona» qui sort. Ça va être un autre défi et je suis vraiment excité.»

Il a confié être fasciné par le Magicien d’Oz depuis l’enfance. Son premier costume d’Halloween, à l’âge de 4 ans, était justement celui de l’épouvantail.

«Je vais approcher ce rôle avec un coeur d’enfant afin de créer la magie. C’est vraiment tout un émerveillement de faire ce rôle.»

Danik McAfee et Emma Vickers ont offert un bref aperçu de la comédie musicale Wizard of Oz. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Danik McAfee et Emma Vickers ont offert un bref aperçu de la comédie musicale Wizard of Oz. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Danik McAfee et Emma Vickers ont offert un bref aperçu de la comédie musicale Wizard of Oz. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

La distribution des rôles principaux comprend aussi Véronique Hébert, Blair Lawrence, Jacob McInnis, Jamie Cordes, Emma Vickers, Matt Kinney, Michelle Thibodeau, Bethany Robertson, Ian McGowan, Annette Crummey et Chris Norris. À ce groupe, s’ajouteront plusieurs enfants. Il ne reste donc plus qu’à trouver le chien qui personnifiera Toto, le petit animal de compagnie de Dorothy. L’équipe de concepteurs réunit Kevin McIntyre aux vidéos, Marc Lamontagne à la scénographie, Andrew Williams aux éclairages et Daniel Basque à la direction de production.

Marshall Button estime que la magie sera au rendez-vous avec un système de projections et de lumières sur le mur et sur le plancher afin de recréer le fameux chemin de briques jaunes et le pays d’Oz. Il songe aussi à faire appel à la même compagnie qui a fait voler les acteurs dans Mary Poppins.

D’année en année, la production musicale du Théâtre Capitol prend de l’ampleur, avec un budget oscillant entre 300 000$ et 340 000$. Il s’agit de la cinquième production musicale du Théâtre Capitol à être présentée sur la grande scène.

Six représentations sont prévues, du 22 au 29 février 2020. Cette production est créée en partenariat avec Tutta Musica de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick. Les billets seront mis en vente à compter du 15 novembre à 9h.