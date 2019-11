20e Festival HubCap: un déluge d’humoristes francophones

Pour ses 20 ans, le Festival de l’humour HubCap, qui se déroulera du 29 janvier au 9 février 2020, marquera un grand coup en offrant trois spectacles francophones, dont deux galas télévisés.

Les responsables du 20e festival HubCap ont dévoilé une bonne partie de la programmation mercredi. Le président du festival bilingue Marshall Button estime qu’en 20 ans, la scène de l’humour a grandi au Nouveau-Brunswick. Pour souligner le chemin parcouru, les organisateurs ont eu envie de faire plaisir aux amateurs d’humour en français en invitant 20 humoristes francophones, soit le plus grand nombre de son histoire. Ils se produiront sur les différentes scènes du festival.

Pour la première fois, le festival présentera des spectacles qui seront télévisés. De grands noms de l’humour du Québec et de l’Acadie comme Mario Jean, Korine Côté, Guillaume Wagner, Coco Belliveau, JC Surette, Ryan Doucet, Stéphane Fallu, Yves Pelletier et Julien Dionne monteront sur la scène du Théâtre Capitol dans l’un ou l’autre des deux galas. L’humoriste acadien Luc LeBlanc animera le gala du 31 janvier, tandis que Mehdi Bousaidan animera la soirée du 30 janvier.

En se joignant à Juste pour Rire et à la chaîne Unis, le festival peut ainsi bonifier sa programmation francophone. Un troisième spectacle francophone est inscrit au programme, soit celui de Mariana Mazza. Cette figure incontournable de la scène de l’humour au pays présentera son one-woman-show Femme ta gueule.

Pour célébrer son 20e anniversaire, le festival offre ces grands spectacles à un prix très abordable de 20$.

Marshall Button considère que l’impact du festival a contribué au développement du stand-up en Acadie. Avant le festival, les humoristes francophones étaient surtout des conteurs d’histoires ou encore ils étaient plus dans l’humour à sketches avec des personnages.

Avec le festival et le concours amateur l’Acadie Juste pour rire, de plus en plus d’humoristes amateurs ont osé monter sur la scène. D’autres ont fait carrière dans les deux langues. C’est le cas de l’humoriste de Scoudouc, Julien Dionne, qui a commencé sa carrière en anglais au Festival HubCap et qui a fait le saut en français récemment.

Le Festival HubCap, qui accueillera une quarantaine d’humoristes français et anglais, se déroulera dans divers restaurants, bars, cabarets et salles de spectacles du Grand Moncton. En plus du Théâtre Capitol, les humoristes se produiront notamment à la Caserne de Dieppe, au Casino Nouveau-Brunswick et au Centre multifonctionnel de Shediac.

Parmi les humoristes anglophones à la programmation, on peut mentionner Nikki Payne et Derek Seguin qui présente son troisième spectacle solo Live & Uncensored. Le festival présentera le spectacle d’improvisation, Whose Live Anyway?, inspiré de l’émission de télévision Whose Line Is It Anyway.