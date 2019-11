Noël en Acadie continue de faire courir les foules

Musiciens, danseurs et chanteurs sont les vedettes du spectacle Noël en Acadie de Laurie LeBlanc et ses invités. - Gracieuseté

Une fois de plus, le public a répondu à l’appel de Laurie LeBlanc pour le grand concert Noël en Acadie qui sera présenté à guichets fermés au Centre de célébration Wesleyan à Moncton. Pour l’occasion, le chanteur country de Bouctouche sera entouré de huit artistes invités.

Depuis 2014, Laurie LeBlanc et son équipe produisent le spectacle Noël en Acadie qui propose trois heures de chansons de Noël en français et en anglais revisitées par plusieurs chanteurs et musiciens.

L’engouement pour ce concert est loin de s’essouffler, comme en témoigne la vente de billets. Les gens se ruent sur les billets aussitôt qu’ils sont mis en vente. Cette année, le spectacle sera présenté devant 1800 spectateurs. Cinq des six spectacles au fil des années ont été présentés à guichets fermés.

«Ça nous touche beaucoup. On est content que les gens aiment ça», a confié l’auteur-compositeur-interprète qui orchestre le tout.

Chaque année, le chanteur et ses musiciens accueillent de nouveaux artistes, la plupart ayant un lien avec l’univers country. Cette année, Laurie LeBlanc partagera la scène avec Hert LeBlanc, Jacques Comeau, Shirley Albert, Robert Arsenault, Félix Belliveau, Joannie Benoit et Mélissa Hunt du Nouveau-Brunswick, ainsi que Karo Laurendeau du Québec. Cette dernière a remporté quatre prix au dernier Gala country, a fait remarquer l’artiste acadien qui tient à tendre la main aux artistes québécois puisque cette province l’accueille à bras ouverts depuis 2010.

Le chanteur invite des artistes de différentes générations, dont certains bien connus du public comme Joannie Benoit, Hert LeBlanc et Jacques Comeau ainsi que d’autres de la scène émergente comme Félix Belliveau.

Laurie LeBlanc est reconnaissant envers le public qui est toujours au rendez-vous pour le spectacle Noël en Acadie. – Gracieuseté

Le public peut s’attendre à quelques surprises: des duos, des trios, des quatuors et des numéros de plus grand ensemble. Gilles Gauthier animera la soirée qui promet d’être magique et haute en couleur. Neuf musiciens accompagneront les chanteurs.

Depuis 2014, le chanteur country a invité 50 artistes à partager la scène avec lui dans le cadre du spectacle Noël en Acadie. Laurie LeBlanc estime que monter ce spectacle d’envergure nécessite de 300 à 400 heures de travail pour lui et son équipe.

Le spectacle est présenté une seule fois, le 23 novembre à 19h, au Centre Wesleyan.

Par ailleurs, le chanteur de Bouctouche présentera son spectacle solo Noël country dans deux villes du Nouveau-Brunswick, soit à Néguac, le 13 décembre, et à Atholville, le 14 décembre.