Une première en 17 ans: Céline Dion au sommet du Billboard

Pour la première fois en plus de 17 ans, un album de Céline Dion est au sommet du classement du Billboard 200.

En effet, son nouvel album studio, « Courage », lancé le 15 novembre dernier sur étiquette Columbia Records, a dominé la semaine qui a pris fin le 21 novembre.

C’était la cinquième fois qu’un disque de Céline Dion dominait le Billboard 200. Ce fut précédemment le cas pour « Falling Into You » en 1996, « Let’s Talk About Love » en 1998, « All the Way? A Decade of Song » en 1999 et en 2000 et « A New Day Has Come » en 2002.

La chanteuse québécoise est seulement la 13e artiste et la quatrième femme à avoir figuré au sommet du classement dans trois décennies différentes.

« Courage » est le premier album en anglais de Céline Dion depuis 2013. Son disque en français « Encore un Soir » a été lancé en 2016.

En deuxième place du plus récent classement Billboard 200 figure Tory Lanez avec « Chixtape 5 ». Il est suivi par Post Malone pour « Hollywood’s Bleeding », « Lover » de Taylor Swift et « What You See Is What You Get » de Luke Combs.