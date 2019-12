James Taylor et Bonnie Raitt à Moncton en mai

James Taylor et Bonnie Raitt, deux légendes vivantes de la musique, seront en spectacle au Centre Avenir de Moncton, le 2 mai.

Les deux musiciens, qui font carrière depuis plus de 40 ans, parcourent l’Amérique du Nord depuis quelques mois dans le cadre d’une tournée conjointe. Le spectacle de Moncton sera l’avant-dernier arrêt d’une tournée canadienne de 12 spectacles qui mènera le duo et leur équipe d’un bout à l’autre du pays.

En carrière, James Taylor a vendu plus de 100 millions d’albums. Il est membre du Temple de la renommée du Rock and Roll.

Ses albums Sweet Baby James (1970), Mud Slime Slim and the Blue Horizon (1971), One Man Dog (1972) et JT (1977), notamment, sont considérés comme des classiques. Ses chansons les plus connues sont Fire and Rain, You’ve Got a Friend, How Sweet It Is (To Be Love by You), Handy Man et Her Own Too.

Bonnie Raitt est également membre du Temple de la renommée du Rock and Roll. Gagnante de pas moins de dix prix Grammy, elle figure dans les palmarès des 100 plus grands chanteurs et des 100 meilleurs guitaristes de l’histoire de la musique du magazine Rolling Stones.

La Californienne âgé de 70 ans aux sonorités blues, folk et country a connu la gloire à la fin des années 1980 et au début des années 1990 grâce aux albums Nick of Time (1989), Luck of the Draw (1991) et Longing in Their Hearts (1994).

On la connaît principalement pour les chansons Something to Talk About et Love Sneakin’Up On You.

Les billets pour le spectacle de Moncton seront mis en vente vendredi à 10h sur ticketmaster.ca au coût variant de 95 à 135$.