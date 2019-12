«L’émerveillement vous attend!», affirme la directrice musicale du spectacle A Christmas Carol (Un chant de Noël), Brigitte Holleran. Le Ballet-théâtre atlantique du Canada redonne vie à ce traditionnel conte musical du temps des fêtes depuis sept ans.

La grande salle du Centre de célébration Wesleyan fourmille d’activités depuis lundi. Toute l’équipe de l’école du BTAC occupe la salle afin de mettre les dernières touches au spectacle de Noël.

Près de 150 danseurs, comédiens et chanteurs d’à peu près tous les âges composent la distribution de cette production qui allie danse, théâtre, musique et chant.

Brigitte Holleran qui a joint l’équipe l’été dernier parle d’un spectacle magique.

«C’est d’une beauté incroyable avec la danse. Il y en a qui sont très avancés et la troupe professionnelle est éblouissante. La musique est très touchante.»

Écrit en 1843 par Charles Dickens, ce célèbre conte raconte l’histoire de Scrooge; un homme triste, seul, avare qui ne connaît ni la bonté ni la bienveillance et qui déteste Noël. Cet homme sera appelé à se repentir et à se transformer. Selon le directeur du programme de l’école du BTAC, Jean-Benoit Vanier, la beauté de cette œuvre réside notamment dans les valeurs universelles de partage, d’amour et de générosité qu’elle transmet.

«Ce spectacle montre que c’est important de passer du temps avec nos familles et de bien vivre sa vie malgré tout l’argent qu’on peut avoir. L’importance de passer Noël ensemble et de partager notre vie avec du monde qu’on aime.»

La distribution du spectacle comprend des élèves des différents programmes de formation de l’école, des acteurs de la communauté et les danseurs professionnels de la compagnie. La directrice du théâtre musical, Laura-Beth Bird, souligne que le spectacle reste sensiblement le même d’année en année puisqu’ils ont déjà une très bonne base. Pour sa première année à titre de directrice du théâtre, elle a quand même voulu y apporter sa petite touche personnelle.

«C’est une œuvre spectaculaire et un grand classique. Avec les jeunes acteurs, j’essaie de travailler, entre autres, les moments en famille où il y a une réelle relation pour qu’ils soient le plus vrai possible.»

Cette année, il y a plusieurs changements dans la distribution. Certains acteurs qui incarnaient des personnages par le passé sont de retour cette année pour jouer d’autres rôles. C’est donc la chance de voir des acteurs dans des rôles complètement différents. Le nouveau Scrooge est plus jeune et plus fâché, mentionne Jean-Benoit Vanier.

Les acteurs évoluent dans un décor d’une immense ville qui a été bâtie sur la scène. Le directeur du programme précise que les costumes de style victorien sont merveilleux. L’histoire est aussi appuyée par plusieurs effets visuels afin de recréer l’esprit et l’ambiance de ce conte de Noël.

Le talent des jeunes

Née à Charlottetown, d’origine acadienne et irlandaise, la soprano Brigitte Holleran, qui a passé une partie de son enfance à Fredericton pour vivre ensuite à Montréal, habite maintenant Moncton. Depuis son retour, elle confie qu’il y a de belles choses qui se produisent. Elle assure maintenant la direction musicale du spectacle A Christmas Carol et enseigne le chant et la musique au BTAC.

«Mon but est de mettre en valeur le développement des jeunes. Ils connaissent l’oeuvre depuis qu’ils sont petits et tous les rôles, alors je me concentre sur la voix afin de leur permettre de trouver leur personnage vocalement, de bien se préparer et de se sentir confiant. Comme ma formation est classique, je peux leur donner des outils», a expliqué Brigitte Holleran qui salue le grand talent des jeunes.

La soprano a également été invitée à chanter à la Soirée Velvet du BTAC, le 10 décembre, au Casino Nouveau-Brunswick. Lors de ce gala, elle interprétera un air d’opéra et deux pièces (tango et une pièce d’inspiration espagnole).

Son chant sera accompagné d’une chorégraphie des danseurs de la compagnie créée par le directeur artistique Igor Dobrovolskiy.

On y célébrera aussi la carrière des danseurs Yuriko Diyanova et Sergiy Diyanov qui sont avec la compagnie pratiquement depuis les débuts.

Le spectacle A Christmas Carol est présenté le vendredi 6 décembre à 19h et le samedi 7 décembre à 13h, au Centre de célébration Wesleyan.

Les organisateurs attendent au moins 1000 spectateurs pour les deux représentations.