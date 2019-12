Moncton: le ballet Casse-Noisette célèbre son 10e anniversaire

Avec la saison des fêtes qui approche, le traditionnel spectacle Casse-Noisette de l’Académie de ballet classique et de danses modernes est devenu un incontournable de la scène culturelle de la région de Moncton. Cette année, pour son dixième anniversaire, ce sont plus de 100 danseurs qui monteront sur la scène du Théâtre Capitol.

Inspiré du conte tant aimé d’E.T.A. Hoffman, ce classique des fêtes met en scène l’imagination de l’enfance, des créatures fantastiques et des péripéties envoûtantes, le tout présenté dans un décor de rêve. Le Casse-Noisette connaît sa plus grande distribution à ce jour avec au-delà de 100 danseurs dans des chorégraphies retravaillées et peaufinées.

«La production se transforme chaque année, et nous avons tellement hâte de voir la réaction du public face aux ajouts côté costumes, décors et chorégraphie, ainsi que l’orchestre Tutta Musica sous la direction du Maestro Antonio Delgado», a souligné la directrice de l’Académie, Suzanne Bourque.

Le rôle de Clara est interprété par Madeleine Léger et Audrey Martin. Alexandre Francoeur incarne le rôle du Prince pour une sixième année consécutive. Originaire de Montréal, il vit à Los Angeles et participe actuellement à l’émission de danse Révolution. Sa carrière de danseur professionnel est en pleine effervescence. Cela dit, il réserve toujours les premières semaines de décembre à l’Académie.

«Chaque année, j’attends avec impatience le temps des fêtes pour reprendre mon rôle du Prince avec l’Académie de ballet classique et de danses modernes. Suzanne Bourque à su mettre sur pied une production magnifique de calibre professionnelle tout en y gardant la magie du Casse-Noisette. C’est un honneur de partager la scène avec toutes ces magnifiques danseuses de Moncton et de pouvoir travailler avec une équipe si charmante et accueillante.»

Le Casse-Noisette, un incontournable du temps des fêtes. – Gracieuseté: Image Authentik

Deux représentations sont prévues en soirée les 6 et 7 décembre et deux représentations se tiennent en après-midi les 7 et 8 décembre.

En plus des danseurs de l’Académie, la distribution comprend les artistes du Théâtre Jeunesse ABC, des parents ainsi qu’Anya Nesvitaylo, soliste pour Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, qui incarnera le rôle de la Fée Dragée. Conçue pour les jeunes et les moins jeunes, cette production se veut une célébration de l’émerveillement du temps des Fêtes, conclut Suzanne Bourque.