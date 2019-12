Centre Bell: Caroline Savoie chantera les hymnes nationaux

Caroline Savoie sera l’interprète officielle des hymnes nationaux d’avant-match lors de la rencontre des Canadiens de Montréal contre les Red Wings de Détroit au Centre Bell, samedi soir.

Un beau cadeau de la vie, estime l’auteure-compositrice-interprète originaire de Dieppe qui a toujours entretenu une relation particulière avec la Sainte-Flanelle.

Caroline Savoie a décroché ce contrat par l’entremise de sa maison de disque qui a soumis son nom aux promoteurs.

Celle qui a grandi au sein d’une famille passionnée de hockey et des Canadiens de Montréal accueille cette invitation avec beaucoup de bonheur.

«On regardait le hockey en famille en grandissant puis mon père m’a amené voir un match des Canadiens quand j’avais 12 ans et ç’a été le meilleur jour de ma vie. J’ai une relation particulière quand même avec les Canadiens, alors ça fait que c’est vraiment le fun de faire ça», a raconté la chanteuse au cours d’une entrevue à deux jours du grand soir.

Elle chantera donc les hymnes nationaux du Canada et des États-Unis, avant le début du match, devant 20 000 personnes et les téléspectateurs à la maison.

Pour s’y préparer, la chanteuse a écouté différentes versions des hymnes nationaux, et ce, afin de s’en inspirer.

«Je veux quand même apporter ma propre touche et que les gens apprécient. Je me pratique tous les jours, dans la douche et dans mon char. J’ai pratiqué au point que je connais l’hymne américain autant que celui du Canada.»

Étant mélodique, l’hymne américain comporte un large registre, souligne Caroline Savoie.

Selon elle, l’important est d’être bien préparée et d’être concentrée afin de ne pas se laisser impressionner par la foule.

«En plus de la foule, ce ne sont pas nécessairement des conditions qu’on a habituellement en spectacle puisqu’il n’y a pas de moniteur. C’est dans un aréna avec beaucoup d’écho. J’ai pratiqué au point que je suis vraiment à l’aise de chanter les deux hymnes pour ne pas que ces affaires-là me dérangent, samedi.»

Celle qui vient tout juste de terminer une tournée au Nouveau-Brunswick avec son nouvel album Pourchasser l’aube reprendra sa série de spectacles au Québec au cours de l’année 2020.