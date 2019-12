MusiquART: appel aux organisateurs d’événements

La Ville de Dieppe envisage de présenter de deux à quatre événements sur le nouveau site MusiquART. Ce grand espace vert situé au centre de la cité acadienne peut accueillir jusqu’à 22 000 personnes.

Spectacles, marchés géants, festivals; la porte est ouverte à tous les projets qui peuvent intéresser les citoyens de Dieppe et les visiteurs, soutient le gestionnaire des initiatives touristiques de la Ville, Luc Bujold.

Dieppe a investi 1,1 million $ pour développer ce nouveau site qui a accueilli son premier spectacle le 15 août lors du Congrès mondial acadien. Le spectacle de la fête nationale de l’Acadie a attiré une immense foule de plus de 20 000 personnes.

Tous les travaux de développement sont achevés. Selon M. Bujold, il y aura peut-être quelques petites améliorations à apporter, mais rien de majeur. Les responsables du site ont lancé un appel d’offres invitant les promoteurs à soumettre des projets.

«Nous aimerions tenir entre deux et quatre événements par année, dont un le 15 août pour la fête nationale de l’Acadie. Ça peut être des spectacles, un festival, un gros marché géant d’une fin de semaine. On est complètement ouvert, mais on ne veut pas dépasser quatre événements par année.»

Selon Luc Bujold, des organisateurs d’événements et des promoteurs ont déjà démontré de l’intérêt pour le site. L’espace a été aménagé sur deux niveaux pour tenir différents événements. Le niveau le plus bas aussi appelé «le bol», peut accueillir jusqu’à environ 7000 personnes, tandis que l’ensemble du site peut accommoder 22 000 personnes.

Ce vaste terrain gazonné est aussi un endroit accessible au public pour toutes sortes d’activités en plein air. Si les responsables de la Ville ne veulent pas dépasser quatre événements par année, c’est pour assurer la qualité de vie du voisinage et préserver le site.

«Un site extérieur ne peut pas supporter des événements toutes les fins de semaine parce que le gazon va être détruit complètement. On l’a vécu avec le 15 août. Il faut dire qu’il y avait une foule exceptionnelle, mais en une soirée, ç’a quand même endommagé le site et cela a pris de deux à trois semaines pour que le gazon revienne», a expliqué Luc Bujold.

La ville recevra des soumissions jusqu’en janvier. Par la suite, le comité évaluera les projets et le tout sera présenté au Conseil municipal. Les projets ne seront pas annoncés avant la février. Le site MusiquART n’aura pas nécessairement la même vocation que celle de la Côte magnétique avec ses mégas concerts.

«Ça peut être un gros spectacle comme ça peut être de plus petits événements. On n’a pas mis de nombre de personnes. On veut des événements qui seront intéressants pour la communauté et les visiteurs.»

Pour ce qui est du spectacle du 15 août 2020, M. Bujold souligne que la porte est ouverte pour tenir encore un grand concert qui réunirait les villes de Dieppe et Moncton, mais rien n’a encore été décidé.

«C’est une possibilité. Il y a eu certaines discussions, mais il n’y a rien de concret encore. Nous avons clairement indiqué notre intention de faire un spectacle du 15 août comme on fait depuis toujours puis on est ouvert aux discussions», a-t-il mentionné.