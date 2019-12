L’Acadie des terres et forêts en fête: un DVD pour ne pas oublier le spectacle!

Le spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête est disparu du paysage culturel, mais il a laissé des traces. - Archives

Le spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête vient certes de disparaitre du paysage culturel au Madawaska, non sans laisser des traces de sa présentation sur scène pendant 18 saisons consécutives.

Question de souligner officiellement la fin du spectacle qui s’est fait à contrecoeur, un DVD de la production 2019 de L’Acadie des terres et forêts en fête vient tout juste d’être mis en vente.

Intitulé Last Call, la vidéo de la toute dernière production de l’histoire de la troupe du Madawaska a été produite à 100 exemplaires numérotés.

«C’est une page de l’histoire culturelle du Madawaska et du Nouveau-Brunswick qui est maintenant tournée. J’espère qu’avec le temps cette vidéo devienne un objet de collection», a souligné Hugues Chiasson, le président du comité de promotion de l’Acadie des terres et forêts.

L’intégrale du spectacle 2019 est désormais disponible en format DVD au coût de 25$ via la page Facebook du spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête ou encore auprès des artistes participants à la production.

Les spectacles d’été ayant tenu l’affiche durant un total de 18 saisons sont une denrée très rare au Nouveau-Brunswick.

Le spectacle L’Acadie des terres et forêts en fête a réussi l’exploit après 425 représentations, ayant attiré plus de 120 000 spectateurs au Parc provincial de la République, à Saint-Jacques et au théâtre du casino Grey Rock d’Edmundston.

La sortie du DVD souvenir confirme plus que jamais que la production à la fois musicale, historique et humoristique ne sera pas de retour sur scène à Edmundston à l’été 2020.

L’abolition en 2015 d’une importante subvention gouvernementale n’a pas donné le choix aux promoteurs du spectacle de mettre un terme à l’aventure qui avait débuté en 2002.

«C’est un gros morceau qui disparait, on va peut-être s’en apercevoir l’été prochain à Edmundston…», a indiqué Étienne Deschênes, le concepteur et producteur du spectacle estival.