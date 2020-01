Travis Tritt en concert à Moncton à l’automne prochain

L’étoile du country américain Travis Tritt sera en concert au Casino Nouveau-Brunswick à Moncton en octobre prochain.

Trente ans après avoir lancé sa carrière, Travis Tritt continue de remplir les salles de spectacle. Natif de Marietta en Géorgie, le chanteur, acteur et compositeur a intégré plusieurs influences dans sa musique, dont le rock du sud des États-Unis, le blues et le gospel.

Son premier album Country Club et les grands succès qui ont suivi l’ont placé à l’avant-scène de l’essor de la musique country au début des années 1990. Country Club, Help Me Hold On, I Gonna Be Somebody et Drift Off to Dream se sont hissés numéros deux et trois au Hot Country Singles & Tracks, l’amenant à remporter le prix du meilleur nouvel artiste masculin de Billboard et le CMA Horizon Award (maintenant connu sous le nom de New Artist Award). De plus, en 1991, la Recording Industry Association of America (RIAA) a certifié platine le premier album de Travis Tritt.

Deux ans après ses débuts, le deuxième album de Travis, It’s All About to Change, est sorti. Cet album a tout changé lorsqu’il a été expédié à trois millions d’exemplaires et que ses quatre simples ont atteint le top cinq des classements country. Avec son premier album, cette sortie est devenue triple platine certifiée par la RIAA.

Son absence évidente de chapeau de cowboy et son assurance musicale le distinguent. Au moins sept de ses albums ont été certifiés platine ou plus. Avec encore plus de chansons à succès, il a vendu au-delà de 30 millions d’albums en carrière, en plus d’être récompensé de deux Grammy Awards, de trois CMA Awards et d’avoir une base d’admirateurs dévouée.

Les billets pour le spectacle seront en vente à compter de vendredi 17 janvier. Les spectacles seront présentés les 20 et 21 octobre à 20h.