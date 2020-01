Le Grenier musique en mission à Ottawa

Avec quatre vitrines et deux spectacles, l’agence de Moncton Le Grenier Musique débarque en force au 39e Contact ontarois à Ottawa qui se tient du 15 au 18 janvier.

Quatre artistes et groupes de l’agence offriront des vitrines officielles au Contact ontarois et en plus, deux d’entre eux seront en spectacle au Centre National des arts.

«Nous partons à Ottawa en gang cette année, Nous sommes très fiers de voir quatre artistes et groupes de chez nous en vitrine officielle au Contact ontarois», a déclaré la directrice du Grenier Musique, Carol Doucet.

Joey Robin Haché, Cy, Jacques Surette et Chloé Breault ont été invités à offrir des vitrines officielles. De plus, Jacques Surette et Joey Robin Haché présenteront un spectacle en double plateau au Centre National des arts d’Ottawa le 17 janvier.

Ce sont au total 16 artistes qui se déplacent vers la capitale canadienne. Joey Robin Haché est accompagné des musiciens Denis Surette, Sébastien Michaud et Danny Bourgeois. Chloé Breault amène avec elle ses complices habituels, soit Matt Boudreau, Maggie Savoie et Nicolas Basque. Le groupe Cy, formé d’Éric Dow, Jacques Blinn, Guyaume Boulianne et Normand Pothier, y est également. Et enfin, Jacques Surette est accompagné de Christien Belliveau. Le sonorisateur Robin Breau est aussi du voyage de même que Carol Doucet.

D’autres auteurs-compositeurs-interprètes de l’Acadie figurent également parmi les 51 artistes qui se produisent au Contact ontarois. Frank Williams, Joannie Benoit et Wilfred LeBouthillier participent à l’événement. Les artistes en vitrine ont la chance de jouer devant des professionnels du monde du spectacle provenant de tous les coins du Canada. Une délégation de professionnels européens est aussi sur place.