Relancée par les Éditions AdA, la collection des aventures de Presto et Balthazar, de Roger Dubé, sera maintenant distribuée à grande échelle tant au Canada qu’en France, en Belgique et en Suisse. Pour l’auteur et illustrateur, cette importante percée lui permettra de retourner à sa table à dessin pour créer d’autres histoires.

Auteur, illustrateur, conteur, animateur de spectacle de marionnettes et de magie, Roger Dubé commence l’année 2020 en lion. Ce moulin à idées natif de Bathurst a plus d’un tour dans son chapeau. Il a conclu récemment une entente avec les Éditions AdA qui ont maintenant un volet jeunesse (Éditions ND) afin de rééditer les quatre volumes des aventures de Presto et Balthazar dans une nouvelle collection de livres à couverture rigide avec un vernis sélectif.

De plus, ils ont publié un cahier à colorier et un jeu de mémoires de 96 cartes grand format sur les personnages de Presto et Balthazar. La collection sera publiée en anglais également en juin prochain.

Pour Roger Dubé, cette nouvelle étape dans son parcours lui apporte un nouveau souffle. Depuis 2003, il publiait ses livres à compte d’auteur. Il s’occupait d’à peu près tout, de l’écriture à la distribution tout en offrant un grand nombre de spectacles. Il vendait ses ouvrages surtout à travers ses spectacles.

«J’étais un peu comme le canif suisse de la littérature jeunesse. Ça fonctionne très bien, mais je commençais un peu à être fatigué. Désormais, je vais avoir une équipe solide qui sera derrière moi», a-t-il exprimé.

L’ensemble de la collection est imprimé à 20 000 exemplaires. En plus d’être en vente dans les librairies indépendantes, les livres sont distribués dans les magasins à grande surface, sur Amazon et en Europe.

«Ça va me permettre de retourner à ma table à dessin et de faire des nouveaux livres. On a des livres cartonnés pour les plus petits avec moins de textes qui vont sortir. Je suis en train de préparer une histoire de Noël et une sur Pâques.»

Roger Dubé, le créateur des aventures de Presto & Balthazar. On l’aperçoit sur la photo avec les marionnettes des deux personnages. – Gracieuseté

Son propre projet

Établi à Québec, Roger Dubé est un habitué du Nouveau-Brunswick et de ses salons du livre. Il a offert de nombreuses animations jeunesse en Acadie.

Après avoir travaillé dans le domaine des communications graphiques et des jeux vidéos pendant plusieurs années, l’auteur et illustrateur a eu envie de créer ses propres projets.

«J’ai pensé que faire un projet de plus petite envergure par moi-même me donnerait plus de liberté créative. C’est vraiment ça qui m’a poussé à créer Presto et Balthazar et à avoir mon propre projet littéraire.»

Les personnages du lapin Presto et du magicien un peu maladroit lui sont venus de l’enfance. À l’âge de 8 ans, il a remporté un concours de dessin et le prix à gagner était un lapin en peluche bleu.

«L’idée derrière les aventures de Presto est d’inciter les jeunes de partout à découvrir leur propre talent pour l’utiliser au service des autres et en fin de compte construire un monde meilleur. J’essaie toujours d’avoir des conversations avec les jeunes sur ce qui les intéresse et comment ça pourrait influencer leur choix de carrière.»

S’il aime bien être à sa table à dessin en train de créer, l’auteur apprécie aussi énormément sortir de son atelier pour aller à la rencontre des enfants lors de ses tournées.

«En devenant conteur et animateur jeunesse, on reçoit des commentaires directement des jeunes. Ça fait nécessairement de moi un meilleur illustrateur et auteur. On voit ce que les enfants aiment ou n’aiment pas.»

Quand il écrit ses histoires, il cherche toujours un équilibre entre les illustrations et le texte. L’histoire et les dessins se créent quasiment de façon simultanée.

«En tant qu’écrivain, tu ne veux pas décrire exactement ce qui se passe dans l’illustration sinon c’est plate. L’idée est d’avoir un équilibre et un échange intéressant.»

Roger Dubé a plein de projets, dont un théâtre de marionnettes à doigt. Il a commencé aussi à écrire des chansons.

L’auteur est aussi en contact avec des entreprises québécoises ayant démontré de l’intérêt à produire un dessin animé de Presto et Balthazar.

La collection comprend quatre livres en commençant par À la découverte des ovipares paru en 2003, suivi d’Au pays des dinosaures (2006), de La poule aux œufs d’or (2009) et des Extraterrestres (2012). Roger Dubé sera l’un des auteurs invités du Salon du livre d’Edmundston en avril prochain.