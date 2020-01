Des nouveautés littéraires pour tous les goûts, même pour les jeunes adultes

Florence Brunet et David Losier incarnent la pièce Dîner pour deux de Caroline Bélisle produite par le TPA et qui sera publiée aux Éditions Perce-Neige. - Gracieuseté

Un large éventail de nouveautés littéraires dans divers genres sont attendues cette année. Un recueil de chansons de Donat Lacroix, une nouvelle collection de théâtre, des essais, des romans et une sélection bien garnie de livres jeunesse figurent parmi les nouveautés qui nourriront le paysage littéraire de l’Acadie durant les prochains mois.

Voici un survol de quelques-uns des livres publiés par les éditeurs acadiens à surveiller en ce début de 2020.

Théâtre

La pièce Dîner pour deux de Caroline Bélisle donnera le coup d’envoi à la nouvelle collection de théâtre des Éditions Perce-Neige. Si quelques dramaturges acadiens ont été publiés par le passé, c’était surtout par des éditeurs de l’extérieur de l’Acadie. Cette collection dirigée par l’homme de théâtre et poète Gabriel Robichaud vise à appuyer les nouvelles voix de la dramaturgie acadienne tout en donnant une place aux auteurs établis.

«Le théâtre n’a pas la réputation d’être un grand vendeur au niveau de la littérature, mais en même temps, on a une dramaturgie acadienne qui se développe de plus en plus», a déclaré Gabriel Robichaud.

L’objectif est d’assurer une pérennité aux textes de théâtre tout en permettant parfois de donner une nouvelle vie à un art qui, de par sa nature, est éphémère. Le directeur souligne qu’ils tenteront de publier au moins un ouvrage de théâtre peut-être deux par année. Cela dépendra des pièces en production et des ressources disponibles. Dîner pour deux de Caroline Bélisle est produite par le Théâtre populaire d’Acadie cet hiver et partira en tournée à compter du 28 janvier. Le livre sera lancé, le 13 février, lors de la représentation à Moncton.

«Nous sommes très heureux d’ouvrir cette collection avec une voix de femme. On a des autrices importantes au niveau du théâtre et le texte de Caroline Bélisle qui est produit cet hiver nous semblait un texte assez fort pour lancer la collection.»

L’auteure pose des questions de société sur l’obsession et l’illusion de la perfection. Caroline Bélisle est l’une des premières auteures de l’Acadie à avoir été admises à l’École nationale de théâtre.

En poésie, la maison d’édition publiera les nouveaux recueils de trois poètes chevronnés soit Paul Bossé, Rino Morin Rossignol et Mario Thériault. Parmi les nouveaux essais attendus, l’ouvrage La liste Winslow expliquée de Paul Delaney paraîtra cette année.

La poète et dramaturge Caroline Bélisle. – Archives Donat Lacroix publie un recueil de chansons et de partitiions musicales qui sera disponible en janvier. – Gracieuseté

Les chansons de Donat Lacroix

Après plus d’un demi-siècle de musique, l’auteur-compositeur-interprète et pêcheur de Caraquet publie les partitions musicales et les paroles de ses chansons. C’est une première pour ce «troubadour des mers» qui a fait chanter et danser l’Acadie. Donat Lacroix a réuni un très grand nombre de chansons dans ce recueil volumineux publié aux Éditions de la Francophonie. Il les a divisées en plusieurs sections allant de la pêche aux chansons de Noël en passant par l’Acadie. Vous y retrouverez ses plus grands succès tels que Jos Frédric, Viens voir l’Acadie et Prends le temps, mon vieux. Selon Nathalie Saulnier des Éditions de la Francophonie, Donat Lacroix tenait à produire ce livre qu’il voit comme un legs pour les générations futures. Il a préparé cet ouvrage avec Sylvain Rivière qui a signé la présentation.

«Donat Lacroix veut que le monde continue à chanter ses chansons quand il sera parti», a souligné Nathalie Saulnier.

Fidèle à elle-même, la maison d’édition publiera plusieurs dizaines d’ouvrages en 2020. Parmi ces ouvrages, on retrouve un livre sur les 40 ans des Jeux de l’Acadie signé par Normand Léger et un nouvel essai de Cyrille Sippley, Minutes de méditation quotidienne. Mme Saulnier précise que cette nouveauté de l’auteur originaire de Baie-Sainte-Anne est différente de ce qu’il a publié jusqu’à maintenant. Ce livre de chevet rassemble à une série de citations philosophiques.

Un conte, des romans et un abécédaire

Les Éditions La Grande Marée préparent la sortie de plusieurs romans cette année, dont le deuxième tome de la saga familiale L’Averti de Vanessa Léger ainsi que la réédition de La revanche du pékan de Jacques P. Ouellet.

L’auteur Yvon LeBreton de Tracadie lancera un deuxième roman Vendetta du militaire, le 25 janvier. André-Carl Vachon dévoilera un nouveau pan de l’histoire des Acadiens dans son essai Les réfugiés et miliciens acadiens en Nouvelle-France de 1755 à 1763. Il portera sur les Acadiens qui se sont joints aux forces françaises lors de la Bataille des Plaines d’Abraham, a expliqué Jacques P. Ouellet.

Pour les petits, le Gaspésien Sylvain Rivière sera de retour avec un troisième abécédaire illustré, L’Acadie de A à Z, tandis que Jacques P. Ouellet offrira un quatrième conte Grand-père Clovis et le lapin mystérieux illustré par Denise Paquette. L’auteur et éditeur de Tracadie publie ce projet d’écriture qu’il a réalisé avec une classe de 2e année de l’école René-Chouinard à Lagacéville.

Cyrille Sippley publie un nouvel essai. – Gracieuseté Denis M. Boucher lance un nouveau roman jeunesse Le revenant de la Baie Sainte-Marie. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Pour les adolescents et les jeunes adultes

Les Éditions Bouton d’or Acadie proposent de la lecture pour les plus grands cet hiver, notamment avec sa nouvelle bannière Mouton noir d’Acadie et un premier roman interactif.

«Ce semestre sera beaucoup tourné vers l’adolescence et les plus vieux, même si on a quand même deux beaux albums illustrés. L’accent est souvent mis sur la littératie afin de rejoindre les plus jeunes, puis des fois on a tendance à oublier un peu qu’il faut que la lecture se continue après la 3e et la 4e année», a exprimé l’éditrice Marie Cadieux.

Tout d’abord, la maison d’édition a décidé de créer un nouvelle bannière (Mouton noir d’Acadie) pour des ouvrages destinés aux jeunes adultes. Il s’agit d’une tendance en littérature de plus en plus marquée à travers le monde. La version française du célèbre et bouleversant essai historique de Daniel N. Paul, Nous n’étions pas les sauvages, lancera cette nouvelle collection. Il a été traduit par Jean-François Cyr.

«La littérature jeune adulte est devenue un genre d’une certaine façon dans lequel il y a de tout. Ce sont des sujets souvent soit un peu controversés, très contemporains et qui sont écrits dans un esprit très jeune avec un peu moins de références historiques et plus dans l’action, dans la vie citadine et qui reflètent les défis de la vie contemporaine.»

L’auteur gaspésien Philippe Garon et la poète Sonia Cotten arrivent avec un premier roman interactif, Cours, Ben, Cours!, dont le lecteur en est le héros. Dans cette histoire palpitante autour d’une catastrophe environnementale où tout brûle à la suite d’un déraillement de train, le lecteur devient celui qui contrôle l’histoire.

«En partant, le sujet est quand même dur parce que c’est une catastrophe écologique, mais en même temps, c’est beaucoup d’aventure et c’est porteur de solutions.»

L’auteur à succès Denis M. Boucher sera de retour avec un nouveau tome des aventures des Trois Mousquetaires, Le chien d’or de Québec. Cette fois, les trois amis mèneront une enquête dans la ville de Québec, à propos d’une légende étonnante.

Pour les adolescents, l’éditeur propose aussi un recueil de poésie et de slam de Mc June, Le corps de l’ombre.