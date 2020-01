Le répertoire de Caroline Savoie revisité par des chorales d’enfants

«C’est cool de faire de la musique en français!», s’exclame la nouvelle marraine de l’événement Chante ton Centre, Caroline Savoie, souhaitant ainsi transmettre sa passion pour la chanson francophone aux 150 enfants qui se produiront avec elle sur la scène de la Caserne à Dieppe.

Pour le deuxième Chante ton Centre, les organisateurs ont choisi de mettre en lumière les chansons de l’auteure-compositrice-interprète originaire de Dieppe.

L’univers musical de Caroline Savoie sera revisité par une chorale de plus de 150 enfants du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Les jeunes choristes et la nouvelle marraine de l’événement avaient rendez-vous, vendredi, au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Après avoir chanté la pièce Henri avec les enfants, l’artiste était visiblement émue. Les jeunes pouvaient déjà entonner une partie du refrain.

«C’est vraiment spécial parce que les enfants, c’est l’avenir. C’est le fun de voir qu’ils ont déjà un intérêt et qu’ils sont excités de participer à un événement musical et surtout en français. Je suis contente de faire partie du processus et d’essayer un peu de leur parler de la musique francophone», a confié Caroline Savoie après la rencontre.

Pendant cinq semaines, des élèves de quatre écoles de Dieppe, Moncton et Memramcook se familiariseront avec le répertoire de Caroline Savoie, en prévision d’un grand spectacle qui sera présenté le 26 février à la Caserne.

Chaque chorale apprendra deux chansons de l’auteure-compositrice-interprète pour ensuite les interpréter sur scène avec l’artiste, en plus de préparer un grand numéro d’ensemble pour conclure le spectacle.

Caroline Savoie en compagnie d’un groupe d’enfants qui participe à l’événement Chante ton Centre. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

L’enseignant de musique Chris Wheaton à l’école Abbey-Landry à Memramcook estime que ce genre d’activité contribue à faire connaître la chanson francophone aux jeunes. Quand il a annoncé à son groupe de 20 élèves de la 3e à la 6e année que Caroline Savoie serait l’artiste en vedette, un sourire est apparu instantanément sur leur visage.

«Environ la moitié des élèves la connaissaient. Ils étaient pas mal contents et pour ceux qui ne la connaissent pas, ça va faire une super belle découverte», a commenté M. Wheaton.

Pendant les prochaines semaines, tous les élèves découvriront le répertoire de la chanteuse acadienne puisqu’elle deviendra en quelque sorte l’artiste vedette de leur école.

«C’est le fun de leur faire réaliser qu’on n’a pas besoin de venir d’une grande ville, des États-Unis ou de Montréal pour être capable de faire carrière en musique», a poursuivi l’enseignant.

Il y a deux ans, les élèves de Memramcook ont vécu une première expérience de Chante ton Centre avec la chanteuse Izabelle.

«Tout le monde connaît maintenant Izabelle et ses chansons.»

Selon Chris Wheaton, en plus de leur faire découvrir un artiste, cette activité permet aux élèves de vivre une expérience de scène dans un centre professionnel à l’extérieur de l’école.

«On parle beaucoup de création de chansons et de musique et c’est un super bel exemple concret de ce que ça peut apporter.»

Caroline Savoie n’a pas hésité une seconde avant d’accepter de prendre part au projet. Elle a déjà vécu un peu le même genre de projet en France, il y a quelques années. Ce n’est pas tous les jours qu’un artiste peut chanter avec une chorale d’une centaine d’enfants. Elle espère créer un lien avec les élèves. Elle les reverra à quelques reprises d’ici à la tenue du spectacle. Des rencontres et des répétitions sont prévues à la fin janvier et en février.

«Quand j’étais à l’école, des artistes comme Pascal Lejeune et Kevin McIntyre sont venus nous rencontrer et j’ai trouvé que leur musique était bonne et ça m’a encouragé à écrire en français. Je veux essayer d’encourager les jeunes et de leur montrer qu’il est possible de faire carrière en français.»

Avec deux albums à son actif et un mini disque, Caroline Savoie a parcouru les routes du Canada, de l’Europe et des États-Unis pour offrir des centaines de spectacles depuis 2011. Chante ton Centre s’est tenu à Dieppe pour la première fois en 2018 avec Izabelle. Le musicien François Émond agit comme conseiller musical, tandis qu’Angèle Bertin assure la coordination artistique et logistique.

Le spectacle sera présenté le mercredi 26 février à 14h et à 18h à la Caserne du Centre des arts et de la culture de Dieppe.