Images rémanentes: la peinture de Mario Doucette enfin dévoilée

Treizième et dernière œuvre du parcours d’art public Images rémanentes à Moncton, la peinture de Mario Doucette célèbre la vie et l’oeuvre de Guy Duguay. Décédé en 1996, cet artiste natif de Dieppe a marqué profondément le milieu culturel de la région.

Le public devra attendre jusqu’à samedi pour voir l’oeuvre de Mario Doucette installée au premier étage du Centre culturel Aberdeen. Ce grand tableau (huile sur panneau de bois) qui se veut une reconstitution d’une célébration qui a suivi le décès de Guy Duguay dans l’ancien Café Aberdeen regroupe neuf de ses amis et artistes.

«À son décès, ils ont organisé un genre de 5 à 7 au Café Aberdeen pour faire un toast à Guy Duguay. J’avais lu l’article qui relatait l’événement et j’ai voulu recréer cette scène dans le café», a raconté Mario Doucette, en entrevue, pendant qu’il apportait les dernières touches à l’éclairage avant l’installation de la peinture.

Mario Doucette rappelle que Guy Duguay tenait à ce qu’on célèbre sa vie au lieu de pleurer sa mort.

«J’ai consulté plusieurs personnes qui étaient près de Guy pour savoir qui étaient ses collègues, ses proches, ses influences et ceux que lui-même a influencés.»

Ce grand portrait met en lumière des artistes actuels influents proches de Guy Duguay, que ce soit Anne-Marie Sirois qui a été sa colocataire et collègue, Herménégilde Chiasson avec qui il a réalisé un livre d’artistes ou encore Jacques Arseneault avec qui il a fondé l’Atelier d’estampe Imago.

À ceux-ci s’ajoutent Nancy Morin, Yvon Gallant, Lionel Cormier, sa partenaire de studio Nancy Schofield, le peintre Gilles LeBlanc et son grand ami Paul Édouard Bourque. Au centre du tableau sur le mur du café, Mario Doucette a reproduit une des dernières peintures réalisées par Guy Duguay, Pink Boys, peu de temps avant son décès. On retrouve aussi un livre d’artistes et son boîtier créés par le regretté poète Gérald Leblanc et Guy Duguay.

«C’est considéré comme le livre le plus rare en Acadie. Il y a juste six exemplaires qui ont été fabriqués.»

En regardant le tableau, on ne peut pas faire autrement que de se dire qu’on est devant une œuvre importante qui restera gravée dans la mémoire des gens.

Mario Doucette a travaillé pendant une année à cette oeuvre qu’il a réalisée en plusieurs étapes: la recherche, les rencontres, les prises de photo, la réunion des modèles, les croquis et la peinture finale.

«J’utilise beaucoup de modèles ces derniers temps et je me permets de faire des changements. Ici le défi, c’est parce que je faisais vraiment le portrait des gens, il fallait que ça leur ressemble.»

Il s’est inspiré d’une tradition des peintres français du 19e siècle qui se regroupaient pour rendre hommage aux artistes après leur décès.

’artiste de Moncton a toujours eu envie de réaliser ce genre de peintures, mais comme l’histoire des arts visuels en Acadie est très jeune et que tous les pionniers sont encore vivants et très actifs, ce n’était pas évident. Il a pensé à Guy Duguay qui a été un acteur influent du milieu culturel en Acadie.

«Il a été très important pour le Centre Aberdeen, pour la Galerie Sans Nom, Imago et le parc Aberdeen. C’est quelqu’un que les gens ont bien connu et qui a été très actif.»

Mario Doucette en pleine création de son oeuvre Hommage à Guy Duguay. – Gracieuseté: Annie France Noël Mario Doucette devant le croquis de sa peinture Hommage à Guy Duguay qui sera dévoilée samedi. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Visite publique

Intitulée Hommage à Guy Duguay, cette œuvre qui reprend un peu la facture des peintures anciennes sera dévoilée, samedi, lors du premier anniversaire du parcours Images rémanentes. Une randonnée publique ouverte à tous est organisée. Elle débutera à la Plage Resurgo à 13h et se terminera au Centre culturel Aberdeen à 16h où sera dévoilé le tableau de Mario Doucette.

Conçu par les commissaires Michelle Drapeau et Elise Anne LaPlante, Images rémanentes est un parcours d’art public qui intègre 13 œuvres d’art actuel dans la ville de Moncton. Il relate l’histoire de l’art en Acadie du sud-est du Nouveau-Brunswick des années 1960 à aujourd’hui.

Alisa Arsenault, Maryse Arseneault, Jared Betts, Mathieu Boucher Côté, Jean-Denis Boudreau, Marjolaine Bourgeois, Luc A. Charette, Marika Drolet-Ferguson, Émilie Grace Lavoie, Mathieu Léger, Jacinthe Loranger et Dominik Robichaud sont les 12 autres artistes qui ont créé des œuvres pour parcours. Les œuvres sont exposées en permanence dans différents lieux de la ville au moins pour dix années.