L’équipe d’improvisation de l’école l’Odyssée en tournée avec une œuvre originale

L’équipe étoile d’improvisation de l’école l’Odyssée à Moncton présente sa pièce de théâtre annuelle, Alerte en beurre, dans le cadre d’une tournée scolaire dans plusieurs villes de la province.

Écrite et mise en scène par l’auteur, enseignant et entraîneur de l’équipe, Justin Guitard, cette comédie absurde met en vedette 12 joueurs de l’équipe étoile d’improvisation de l’école l’Odyssée. Dans Alerte en beurre, le public retrouvera l’univers de la pièce Une beurrée de méchanceté créée en 2017. Les superhéros Monsieur Poil, le professeur Beurre et l’agile et infâme Miss Molle seront de retour en plus des nouveaux personnages de Touchette, Transporto et Vavague.

Depuis cinq ans, Justin Guitard a écrit cinq pièces de théâtre pour l’équipe étoile d’improvisation. L’an dernier, la pièce Moustaqui? Moustachio a été présentée 13 fois, devant plus de 2000 spectateurs. Le texte de la pièce a été publié aux Éditions de la francophonie et plus de 300 exemplaires ont été vendus.

L’équipe présentera le spectacle en tournée scolaire du 27 janvier au 6 février. Huit représentations sont prévues au programme avec des arrêts, entre autres, à Dieppe, à Moncton et à Fredericton.

En plus des 12 comédiens, quatre élèves qui s’occupent du décor, des costumes, des éclairages et des accessoires, complètent la troupe.

Le grand public pourra également voir cette pièce le mercredi 29 janvier à 19h à l’école L’Odyssée.

Les profits générés par cette représentation permettront à l’équipe de participer à la Coupe Québec/Nouveau-Brunswick, au Québec, en mai prochain.