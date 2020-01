Des cartes d’affaires poétiques seront en circulation dans le Grand Moncton

Kayla Geitzler et Jean-Philippe Raîche sont les poètes lauréats de la Ville de Moncton. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Imaginez un instant qu’un serveur dans un restaurant vous remette une carte d’affaires sur laquelle se trouve un bref poème et une photographie… À partir de ces petits cartons que l’on glisse facilement dans un porte-feuille, le poète Jean-Philippe Raîche propose de reconstituer un puzzle de 12 lieux visant à célébrer le patrimoine culturel de Moncton parfois oublié.

Jean-Philippe Raîche et Kayla Geitzler ont dévoilé leurs projets poétiques respectifs cette semaine. Ces deux écrivains sont à la fois les poètes lauréats de la Ville de Moncton et les poètes flyés du Festival littéraire Frye pour un mandat de deux années. En plus d’être des ambassadeurs littéraires de la ville, ils créeront des projets poétiques à titre de poètes flyés. Leurs projets rassembleurs faisant appel à la collectivité seront lancés au Festival Frye en avril.

L’écrivain acadien a imaginé une façon ludique et hors du commun de faire circuler la poésie à la grandeur de la ville. Douze photos et 12 poèmes pour 12 histoires intimes dans 12 lieux emblématiques du Grand Moncton. Le projet est créé en collaboration avec le photographe Louis-Philippe Chiasson.

Pour chaque lieu, le photographe a pris en photo un détail de l’endroit, tandis que le poète a écrit un poème de quatre strophes. Ce sera divisé en quatre pour en faire 48 petits cartons (format carte professionnelle) qui seront imprimés à des centaines d’exemplaires. Sur une face, on y verra la photo et au verso, on pourra y lire un segment du poème. Ce sont des indices et les gens devront collectionner les cartes afin de compléter le casse-tête.

«Chaque carte a une valeur différente comme des cartes de hockey, ce qui fait que les gens peuvent les échanger. Certaines cartes qui ont moins de valeur seront plus nombreuses et il y aura une seule carte finale qui aura plus de valeur.»

Une fois par mois à compter d’avril, les cartes seront distribuées aux citoyens par différentes personnes, que ce soit des serveurs de restaurant, des chauffeurs de taxi, des élus municipaux, des avocats ou encore des écrivains. Une soirée publique sera organisée au Festival Frye 2021 pendant laquelle les cartes seront lues par Jean-Philippe Raîche et petit à petit, on découvrira les poèmes, les histoires et les lieux.

«L’idée derrière ça est de faire circuler la poésie librement. Une carte d’affaires ça se glisse partout, ça se donne facilement, ça se met dans une poche.»

Son deuxième objectif est de reconstituer la mémoire de Moncton en mettant en lumière 12 lieux emblématiques de la ville. Les gens reconnaîtront facilement certains lieux toujours existants, tandis que ce sera plus difficile pour d’autres parce qu’ils n’existent plus et qu’ils sont tombés dans l’oubli.

«Je veux raconter ces lieux-là par le biais d’une histoire intime pour que ce ne soit pas la grande histoire avec un grand H, mais pour que ce soit notre histoire à nous les gens de Moncton.»

Jean-Philippe Raîche explique son projet poétique au conseil de la ville de Moncton. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau. Kayla Geitzler et Jean-Philippe Raîche sont les poètes officiels de la ville de Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

De la poésie communautaire

Kayla Geitzler propose un projet poétique qui vise à rassembler toutes les voix de la ville de Moncton: francophones, anglophones, nouveaux arrivants et ceux qui étaient là au tout début, les Premières Nations. Intitulé Chez nous in Moncton, ce projet communautaire prendra différentes formes. Elle invite les citoyens à lui envoyer des textes dans la langue de leur choix.

Un texte poétique condensé sera présenté au prochain Festival Frye. Par la suite, elle veut créer un long vidéo poème lu par des gens de la communauté dans différents endroits de la ville. Celle qui a grandi et vécu à Moncton a envie de célébrer sa ville. Les relations entre les communautés n’ont pas toujours été faciles, mais c’est en train de changer, estime la poète.

Carte blanche

Jean-Philippe Raîche s’était toujours dit qu’à partir de la cinquantaine, il ne ferait que travailler avec les mots. Il considère que cette résidence de deux années ne pouvait pas mieux tomber. Même chose pour Kayla Geitzler, une ancienne employée de l’agence de contrôle aérien Nav Canada qui est maintenant experte-conseil en rédaction et édition.

D’autres villes au pays ont aussi des poètes officiels.

«Je suis allé à Ottawa en novembre pour un festival qui regroupe les poètes lauréats des différentes villes. Il y avait une bonne vingtaine de poètes. C’est intéressant de voir comment les autres poètes dans certaines villes du Canada sont beaucoup plus encadrés, tandis qu’ici à Moncton, nous avons une liberté complète.»

L’Acadien découvre aussi la poésie anglophone à travers ce projet qui permet d’ouvrir le regard vers les autres.

«Ce programme-là peut créer des ponts d’autant plus que le programme est aussi ouvert aux quatre Premières Nations environnantes. Dans les années suivantes, ça pourrait être des poètes micmacs d’une de ces communautés-là. Il n’y a rien de mieux que la culture et a fortiori la poésie pour briser le racisme qui est fondé sur l’ignorance.»

Le logement de Gérald Leblanc démoli

Ironie du sort, au même moment où les poètes annonçaient leur projet devant le Conseil municipal de Moncton, l’immeuble du 110 rue Weldon était démoli. Cet immeuble a été le logement de plusieurs artistes et poètes influents, dont Gérald Leblanc et Judith Hamel.

«Je trouve que c’est un peu triste parce que dans certains pays on préserve le patrimoine. Un immeuble ne disparaît que si on arrête d’en prendre soin. Il aurait fallu que quelqu’un en prenne soin.»

Or le poète se dit que c’est peut-être aussi parce que cette maison n’était plus nécessaire puisque «l’esprit de la maison a gagné toute la ville maintenant».

À son avis, la signature culturelle est de plus en plus présente dans la ville de Moncton, mentionnant, entre autres, la plaque commémorative de Marc Chouinard sur la façade du Théâtre Capitol et les aménagements sur la rue Downing en face de la Bibliothèque publique.