Les Black Keys à Moncton en mai

Un des groupes rocks les plus importants du nouveau millénaire fera un arrêt à Moncton en mai.

Récipiendaires de six grammys et auteur de neuf albums studios, les Black Keys offriront une prestation le 6 mai, au Centre Avenir, a annoncé le groupe Evenko, lundi matin.

Le groupe de l’Ohio sera accompagné de The Sheepdogs et Early James dans le cadre d’une tournée canadienne de dix arrêts qui se déroulera du 5 (Halifax) au 19 mai (Edmonton). Des arrêts sont égalements prévus à Montréal, Québec et Ottawa, notamment.

Les quatre derniers albums des Black Keys (Brothers en 2010), El Camino en 2011, Turn Blue en 2014 et Let’s Rock en 2019) se sont hissé dans le top-5 du palmarès américain.

Brothers et El Camino sont certifiés double platine aux États-Unis et triple platine au Canada.

Le groupe est principalement connu pour ses chansons Tighten Up (2010), Lonely Boy (2011), Gold on the Ceiling (2012), Fever (2014), Lo/Hi (2019) et Go (2019).

Les membres du fan club des Black Keys pourront se procurer les billets pour les spectacles présentés dans le cadre de la tournée dès mardi midi. Le grand public pourra faire de même à partir de vendredi midi (heure de l’Atlantique), en ligne, sur avenircentre.com, evenko.ca et livanation.com.