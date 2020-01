Le Festival HubCap rend hommage à l’humoriste Martin Saulnier

Afin de donner le coup d’envoi au 20e Festival de l’humour HubCap, un hommage sera rendu à l’humoriste Martin Saulnier, décédé le 19 avril 2019. Pour cette occasion, André Roy a réalisé un documentaire, Dernier Rappel, qui relate le parcours de cette figure de proue de la scène humoristique en Acadie.

L’ouverture du Festival HubCap à Moncton sera teintée par l’humour du regretté Martin Saulnier. Bien connu pour son personnage de Ti-Loup au Pays de la Sagouine, il s’est consacré entièrement à sa passion qui est l’humour.

«Selon moi, le plus grand impact de Martin a été celui de développer des soirées d’humour de stand-up en français de façon régulière. Avec cette initiative, il a encouragé et incité des humoristes à écrire constamment du nouveau matériel. Martin se portait même volontaire pour aider les humoristes avec leurs nouveaux textes. Il a fait réaliser à tout le monde que même si on est seul sur scène, ça demeure un travail d’équipe», a déclaré André Roy.

Le nouveau court métrage, Dernier Rappel, écrit et réalisé par André Roy sera présenté en primeur ce mercredi au bar Le Coude de l’Université de Moncton. L’humoriste n’hésitait pas à utiliser l’humour pour parler de sa différence et en rire. Il était atteint de dystrophie musculaire. Dans le film, on comprend mieux son legs.

«Je parle avec d’autres humoristes, on se rend au Pays de la Sagouine où il a travaillé. On est vraiment dans son passé, dans ce qui était le présent et ce qui laisse comme futur. Je fais un tour de ça.»

Le réalisateur retourne dans son passé et comment il a été victime d’intimidation dans sa jeunesse. À partir du moment où il a travaillé au Pays de la Sagouine, il a tout laissé pour se lancer à plein temps dans l’humour. En 2016, il a remporté le concours l’Acadie Juste pour rire au Festival HubCap.

On y présentera aussi le documentaire La force du rire, dans lequel on suit le parcours de trois humoristes qui vivent avec des différences, dont Martin Saulnier.

Des bourses d’études Martin Saulnier

Les Productions l’Entrepôt profiteront de l’occasion pour annoncer la mise en place de deux bourses d’études à la mémoire de Martin Saulnier. Cette bourse annuelle créée en collaboration avec la famille du défunt sera remise à un finissant du secondaire qui désire poursuivre des études dans un domaine des arts de la scène. La bourse de perfectionnement professionnel sera décernée à un humoriste qui souhaite approfondir ses connaissances.

Tous les détails seront dévoilés, mercredi à 18h, lors de la projection des deux films, avant le concours l’Acadie Juste pour rire présenté au même endroit.

Le film Dernier rappel – Martin Saulnier a été produit par les Productions du Milieu et les Productions l’Entrepôt.