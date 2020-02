Cindy Roy publie une nouvelle série de livres jeunesse

Féeli Tout aura dorénavant un petit frère: un chat clochard. Après avoir conquis le coeur des touts petits avec la fée conteuse, l’auteure jeunesse Cindy Roy se lance dans de nouvelles aventures littéraires, Clochat veut ses neuf vies, illustrées par le bédéiste Yohann Morin.

Cette nouvelle série de romans qui se déroule dans l’univers des chats, publiée aux Éditions La Bagnole dans la collection Je lis seul.e, s’adresse aux premiers lecteurs âgés d’environ sept ans et plus.

«C’est un peu comme avoir un deuxième enfant. Féeli Tout est maintenant capable de marcher et manger seul, mais ça ne veut pas dire que je l’aime pas autant et que je ne vais pas continuer à m’en occuper, mais j’étais prête pour autre chose», a déclaré l’auteure et pédagogue de Dieppe.

En publiant cette nouvelle série, elle peut étendre son lectorat en rejoignant des lecteurs un peu plus âgés. La série qui tourne autour du personnage de Clochat rassemblera au moins neuf volumes, chacun racontant une des vies du chat.

Cindy Roy publie le premier roman de la série Clochat veut ses neuf vies. – Gracieuseté

C’est bien connu que les chats ont neuf vies. En arrivant au paradis, le chat supérieur reçoit Clochat et lui apprend qu’il lui reste encore huit vies, mais il doit avoir fait suffisamment de bonnes choses avant de mourir pour vivre la suivante.

Dans cette première aventure, Clochat rencontre Palourd, un gros chat de gouttière. Ensemble, ils emménageront dans un sapin au Canada, sans savoir que celui-ci sera coupé pour être installé au Rockefeller Center à New York.

Cindy Roy raconte que l’idée de ce chat intrépide lui est venue à la suite d’une histoire qu’elle a vécue. Pendant quelque temps, un chat se présentait régulièrement à sa porte pour avoir de la nourriture et du lait. Tous les jours, elle lui donnait du lait et du yogourt.

«Avec les enfants, on s’est demandé si ce chat faisait ça à toutes les portes. Il fait semblant qu’il est un chat clochard, mais il se fait traiter comme un roi partout où il va parce qu’on pense qu’il n’a pas de domicile fixe. L’idée est née de cette histoire.»

Écrit avec beaucoup d’humour, Clochat veut ses neuf vies est illustré par le bédéiste Yohann Morin qui a créé, entre autres, la série de bandes dessinées Biodôme. Cindy Roy aime beaucoup le style du bédéiste qui, à son avis, convient tout à fait à son récit loufoque et «extra-comique» qui repose notamment sur les jeux de mots.

«J’imagine l’enfant lire le livre à voix haute et c’est là qu’on voit tout l’humour de l’histoire.»

Cette série qui avait déjà été acceptée par les Éditions La Bagnole en 2015 est demeurée dans ses tiroirs afin de permettre à Féeli Tout de prendre son envol. Cindy Roy n’a jamais oublié cette histoire et elle tenait à ce qu’elle voit le jour. Et voilà qu’elle a osé frapper de nouveau à la porte de l’éditeur qui ne l’avait pas oubliée.

Le roman Clochat veut ses neuf vies 1 – Tout va bien, sort en librairie ce mercredi et le deuxième volume qui est déjà écrit devrait paraître aussi en 2020.

L’auteure n’a pas abandonné Féeli Tout pour autant puisque le 18e livre de cette collection sort aussi ce mois-ci. Publié chez Boomerang jeunesse, Oscargot et sa licorne à sous sera lancé au bar laitier Amiro à Dieppe le 23 février de 13h à 16h. Elle profitera de cette rencontre publique pour rencontrer ses lecteurs.