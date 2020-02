Laurie LeBlanc à la conquête du marché anglophone

Laurie LeBlanc s’apprête à faire le saut dans le marché anglophone avec un premier spectacle complet et un album à venir au printemps. When It’s Right It’s Right (quand c’est le temps, c’est le temps) reflète bien l’état d’esprit du chanteur country, fébrile à l’idée de ce rendez-vous avec un nouveau public.

Dix années se sont écoulées depuis la parution de son premier album solo La pitoune. Le chanteur de Bouctouche qui a fait voyager sa musique au-delà des frontières de l’Acadie tente maintenant sa chance du côté du marché anglophone. Son premier album complet en anglais qui s’intitulera When It’s Right It’s Right est en chantier. Selon l’auteur-compositeur-interprète, tout est presque terminé et il espère pouvoir le sortir avant l’été.

Le titre de l’album est tiré d’une chanson du chanteur et compositeur de renommée internationale Don Mescall. Laurie LeBlanc a sélectionné six chansons de ce compositeur d’origine irlandaise qui a écrit des pièces pour plusieurs groupes et artistes américains, dont The Backstreet Boys et Lonestar.

«When It’s Right It’s Right parle un peu de quand le moment est bon, il faut le saisir et il ne faut pas perdre son temps», a-t-il raconté.

Laurie LeBlanc se sent tout à fait prêt à franchir cette nouvelle étape de sa carrière. Avec des ballades, des pièces plus modernes, des chansons influencées par le country plus traditionnel, c’est un album varié que promet le chanteur et guitariste.

Il a reçu des pièces de divers auteurs-compositeurs anglophones. Laurie LeBlanc explique qu’il y avait tellement de belles chansons qu’il en choisies plusieurs pour son album. Le disque comprendra une de ses propres compositions qu’il a écrite avec sa conjointe et gérante Jeannette LeBlanc. La pièce All In traite d’une histoire d’amour au poker.

«Ça va un peu plus vers la musique country rock ou moderne, mais ce n’est pas l’ensemble de l’album.»

Il prépare un spectacle spécialement pour le Centre des arts de Riverview dans le cadre d’un carnaval qui sera présenté le 7 février. Le public aura la chance d’entendre quelques-unes de ses nouvelles pièces en primeur. Entouré de cinq musiciens, il offrira trois nouvelles chansons qui se retrouveront sur son prochain disque, revisitera des classiques des années 1950 à aujourd’hui et quelques pots-pourris conçus pour l’occasion. En deuxième partie, il rendra hommage à une de ses idoles, Alan Jackson.

«J’ai toujours voulu faire ça, j’ai grandi à écouter Alan Jackson et j’ai pensé que c’était l’endroit à le faire.»

Le spectacle est présenté au Centre des arts de Riverview le 7 février à 19h30.

Laurie LeBlanc aura une année 2020 bien remplie avec une tournée scolaire et des spectacles de la tournée Couleurs en Nouvelle-Écosse et en Gaspésie. De plus, il projette d’organiser une série de spectacles pour célébrer son dixième anniversaire de carrière solo pour la saison estivale.

Depuis le début de sa carrière, le chanteur de Bouctouche a reçu de multiples prix et distinctions.