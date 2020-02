Marc Lamontagne, l’Acadien de Mafia inc.

Marc Lamontagne a passé plusieurs heures dans la salle de maquillage sur le plateau de tournage du film Mafia inc. - Gracieuseté

Marc Lamontagne incarne un pêcheur acadien dans le nouveau film du réalisateur québécois Podz, Mafia inc. Une expérience excitante qui a comporté certains défis sur le plan des cascades, a confié l’acteur de Moncton.

Inspiré librement du livre éponyme d’André Cédilot et d’André Noël qui traite de la famille Rizzuto, le film de Podz qui porte sur la mafia montréalaise est une fiction basée sur des faits réels.

Cette oeuvre met en vedette, entre autres, Gilbert Sicotte et Marc-André Grondin dans le rôle de Vince Gamache qui travaille pour la famille Paterno (nom fictif).

Marc Lamontagne incarne Bill l’Acadien; un pêcheur qui brasse des affaires avec la mafia. On peut d’ailleurs l’apercevoir dans la bande-annonce du film. Bien que ce soit un rôle secondaire, son personnage entre en scène à un tournant de l’histoire, mentionne-t-il.

C’est une agence de casting de Montréal qui a contacté le comédien à Moncton pour lui proposer ce rôle. Ce contact découle de sa performance dans la télésérie, Le siège, tournée en Acadie. Le coproducteur de cette série, Antonello Cozzolino, se trouve à être aussi le producteur de Mafia inc. Celui-ci a donc suggéré Marc Lamontagne pour interpréter Bill l’Acadien.

«C’a été une journée de tournage. Je suis descendu à Montréal et on a tourné à partir de l’après-midi jusqu’au lendemain matin.»

Toute la scène a été tournée dans la région de Châteauguay, à bord d’un bateau de pêche près d’un quai. Marc Lamontagne souligne que Podz est un réalisateur méticuleux qui ne néglige aucun détail. À la dernière minute, le réalisateur a décidé de changer la scène parce qu’il trouvait que ça ne fonctionnait pas sur le plan visuel. C’est en consultant les trois comédiens présents qu’il a réécrit cette scène.

«Il a pris le temps que ça prenait. J’ai trouvé ça excellent dans le sens qu’il pouvait prendre le temps, ce qui est difficile des fois en télévision parce que la réalisation n’a pas souvent autant de temps qu’ils peuvent avoir avec un budget de cet ordre-là. J’ai trouvé ça vraiment chouette de ne pas sentir de stress ni d’urgence de tourner le plus vite possible.»

Marc Lamontagne qui a joué dans à peu près toutes les séries télévisées produites en Acadie, dont Les Newbies, ne savait pas trop à quoi s’attendre en embarquant dans cette grosse production. Il connaissait de réputation Podz (Daniel Grou), mais il ne l’avait jamais rencontré. Le grand défi pour l’acteur a été surtout les cascades. Dans une scène, il doit tomber sur le dos après avoir reçu des tirs de balles. Il a suivi les conseils du coordonnateur de cascades.

«Avec la houle qui avait un peu sur le bord du fleuve, le bateau se promenait beaucoup et de là, il fallait que je tombe sur le dos, mais projeté par deux tirs. C’était là le défi surtout. J’étais bien rembourré, mais ç’a pris deux, trois jours avant de me sentir mieux parce que le dos en a pris un coup parce qu’on faisait la scène plusieurs fois. Il fallait que ç’ait l’air réel le plus possible.»

L’accent acadien

Il a été aussi question des accents. Podz tenait à ce que le pêcheur ait un accent acadien. En voyant que l’acteur était d’origine montréalaise, le réalisateur a émis certaines inquiétudes, mais Marc Lamontagne l’a rapidement rassuré puisqu’il vit à Moncton depuis 20 ans. Il a donné un accent acadien à son personnage, pas trop prononcé, juste assez pour qu’on comprenne qu’il vit en Acadie.

Le comédien a raconté qu’il a développé aussi une belle connexion avec Marc-André Grondin. Ils se sont découverts des liens puisqu’ils ont grandi tous les deux dans le même quartier de Montréal, à Pointe-aux-Trembles.

«On était assis dans la cabine de maquillage en même temps et on a eu la chance de jaser un peu. Lorsqu’il était plus jeune, son père l’envoyait chercher des fleurs au magasin qui appartenait à ma sœur.»

Même s’il s’agit d’un polar sombre, Mafia inc. A aussi un aspect humain en raison de l’importance de la famille chez les membres de la mafia, estime le comédien.

«C’est toujours intrigant de voir des histoires de la mafia parce que d’un côté, on s’attache à ces gens-là, mais ce sont aussi de méchants garçons et ils commettent des crimes odieux.»

Le film Mafia inc. sort en salle le 14 février. Au Nouveau-Brunswick, il sera présenté notamment à Caraquet, à Edmundston et à Dieppe.

Par ailleurs, Marc Lamontagne qui est aussi musicien, scénographe et humoriste sera du spectacle de l’Entrepôt du rire, ce mercredi, au bar Le Coude à Moncton.