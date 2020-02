La réalité dépassera-t-elle la fiction pour Les Newbies?

À l’aube de la diffusion de la deuxième saison de la comédie Les Newbies, Luc LeBlanc, Christian Essiambre et André Roy se sont envolés pour Montréal afin de tenter de percer ce marché tant convoité par les humoristes.

Il semble que la réalité est sur le point de rattraper la fiction. Dans la première saison des Newbies, les trois comédiens tentent de faire carrière en humour et de conquérir le marché québécois. Il s’agit là d’une fiction imaginée par des auteurs et jouée par des personnages.

Or cet hiver, Les Newbies ont décidé de passer à l’action réellement en montant pour une première fois sur scène comme groupe.

Le trio qui a présenté son sketch devant un public à deux reprises, tente maintenant sa chance dans la métropole québécoise. Ils se produiront, entre autres, dans deux clubs d’humour réputés: Le Bordel et Le Terminal.

«On essaie de vivre ce que les personnages essaient de faire dans la série», a partagé André Roy.

Les comédiens ont rencontré les médias à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, jeudi, quelques minutes avant leur départ. Leur périple sera filmé afin de produire la composante numérique et interactive qui accompagne la 2e saison de la télésérie.

Un total de 13 capsules web seront réalisées. Le volet numérique de la première saison avait un aspect plutôt documentaire.

Cette fois, ils ont choisi de présenter un point de vue acadien sur le marché montréalais. Ils se sont donné cinq jours. Pendant son escapade à Montréal, le trio offrira des prestations, disputera un match d’improvisation avec la Ligue nationale d’improvisation au Club Soda, se rendra à l’École nationale de l’humour et rencontrera des humoristes, dont JC Surette et Phil Laprise.

«Beaucoup d’humoristes se sont exilés pour percer. Nous, nous voulons le rêve ultime, c’est-à-dire de rester ici et pouvoir percer quand même en humour», a poursuivi André Roy.

Ils accorderont aussi des entrevues à l’émission Pénélope sur les ondes de la première chaîne de Radio-Canada, ce lundi, et à la station CKOI-FM.

Le trio deviendra-t-il vraiment un groupe d’humour? Les trois comédiens y songent depuis un certain temps, bien qu’ils aient chacun un horaire très chargé.

«On imaginait c’était quoi Les Newbies et là on est en train de le faire pour vrai. Si on continue à roder du matériel et si ça va bien à Montréal, qui sait, peut-être que la fiction dépassera la réalité», a souligné Christian Essiambre.

Dans la série télévisée, on les voit rarement sur scène présenter des numéros. Ils se sont donc mis à l’écriture de sketchs récemment. Luc LeBlanc confie que l’aventure est excitante, bien qu’il ressente un certain stress.

«Quand on va arriver devant un public, c’est là que je suis neveux. On ne sait pas si les gens vont rire. On plonge pour vrai et ça, c’est excitant», a confié le comédien et humoriste.

Peu importe ce qui se produira à Montréal, André Roy estime que cette aventure nourrira grandement l’écriture de la troisième saison, s’il y a. Les producteurs n’ont pas encore annoncé si une troisième saison sera tournée.

Chanson originale

Le trio profite de cette vaste opération de promotion pour lancer la chanson thème de l’émission: On est des Newbies.

Cette chanson originale écrite par le producteur René Savoie sur une musique d’Antoine Gratton est interprétée par 12 artistes acadiens.

André Roy précise qu’ils ont choisi des artistes qui percent au Québec, mais qui ont fait le choix de demeurer en Acadie.

«Pour nous, c’était de faire une sélection de musiciens qui représentent un peu la même chose que nous. On ne se le cachera pas, le Québec restera toujours un marché important si on veut percer dans la francophonie», a ajouté André Roy.

La composante numérique réalisée par le cinéaste Julien Cadieux sur un scénario d’André Roy sera disponible en ligne sur le site d’Unis TV, à la fin février. L’année dernière, le volet numérique des Newbies a récolté une nomination aux Gémeaux.

Le lancement de la deuxième saison de la télésérie se fera le 25 février à Dieppe et elle sera diffusée en primeur sur le Web dès le 29 février et en ondes sur Unis TV à compter du 18 mars.