Le spectacle Respire par le nez part sur la route

La compagnie DansEncorps repart en tournée avec son spectacle Respire par le nez. Cette œuvre pour toute la famille de Chantal Cadieux, sur une musique de Jean-François Mallet, repose sur l’importance de l’amitié et de vivre le moment présent.

Incarné par trois interprètes, Charles Brecard, Roxanne Dupuis et Chloé Ouellet-Payeur (qui remplace Chantal Baudouin), Respire par le nez a été créé en 2018. Le spectacle de danse-théâtre qui a été présenté 15 fois est repris cet hiver pour une nouvelle tournée dans plusieurs villes du Nouveau-Brunswick. En décembre dernier, les trois représentations grand public de ce spectacle ont fait salle comble à Toronto.

Au-delà du volet scolaire, Respire par le nez s’adresse aussi au grand public, souligne la chorégraphe et directrice de DansEncorps, Chantal Cadieux, comme en témoigne son succès récent. Deux spectacles de la tournée sont prévus pour toute la famille. Tout d’abord, le Centre des arts de la petite église d’Edmundston accueille le spectacle à l’occasion de la Journée de la famille. Il sera présenté à la Salle Léo-Poulin le 17 février à 14h.

«Je trouve ça excitant et innovateur que le Centre des arts de la petite église présente un spectacle de danse contemporaine à la famille. On n’a pas dansé là souvent pour le grand public», a partagé Chantal Cadieux.

Respire par le nez suit le voyage de deux souris et de plusieurs personnages à travers les champs, les forêts, les sous-bois et les montagnes.

Les deux souris qui quittent le tourbillon de la ville découvriront l’importance de revenir à l’essentiel et de la respiration qui procure le bien-être pour faire face au monde moderne.

«Ça marche bien parce que c’est une histoire universelle sur les besoins d’intégrer le moment présent dans sa vie et le concept de la respiration et tout ça. C’est quand même assez comique, ludique et c’est une aventure», a poursuivi la chorégraphe de Moncton.

Cette chorégraphie est inspirée librement du conte Respire par le nez! de Judith Hamel, publié en 2004 chez Bouton d’or Acadie.

La tournée reprendra le 23 mars pour se terminer le 1er avril. Une seconde représentation pour toute la famille se tiendra à Dalhousie le 28 mars. Huit représentations sont prévues à la tournée.

La compagnie de danse basée à Moncton a été invitée aussi à participer au Festival Quartiers Danses à Montréal afin de présenter son spectacle Résistance.