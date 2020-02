Les Barenaked Ladies en spectacle à Moncton à l’automne

Le groupe canadien culte Barenaked Ladies montera sur la scène du Casino Nouveau-Brunswick le jeudi 17 septembre à 20h.

Au cours de leur remarquable carrière, les Barenaked Ladies ont vendu plus de 15 millions d’albums, écrit plusieurs succès et remporté deux Grammies et huit Junos.

Formé en Ontario en 1988, le groupe s’est d’abord fait connaître en 1991 avec un album éponyme indépendant. La gloire est venue trois ans plus tard grâce à l’album Gordon et aux succès If I Had $100000 et Brian Wilson.

D’autres chansons comme Jane (1994), One Week (1998), It’s All Been Done (1998) et Pinch Me (2000) sont venues confirmer la popularité mondiale du groupe qui, au cours de sa carrière, a lancé 12 albums studios, cinq disques compilations et cinq albums live.

Le groupe est aussi connu mondialement pour avoir composé et interprété la chanson thème de la très populaire série télévisée The Big Bang Theory.

Le son unique du groupe a beaucoup évolué au cours des années passant d’un rock très pop à un style plus axé sur le hip hop et le rap. Les Barenaked Ladies sont d’ailleurs reconnus pour improviser et rapper entre leurs chansons en concert.

Il est à noter qu’un des deux membres fondateurs de la formation, le chanteur Steven Page, a quitté le groupe en 2009.

L’ensemble qui se présentera à Moncton en septembre sera composé du chanteur et guitariste Ed Robertson (l’autre membre fondateur), du bassiste Jim Creegan, du batteur Tyler Stewart et du claviériste Kevin Hearn.

Les billets pour le spectacle seront en vente à compter de vendredi au coût variant entre 49,99$ à 69,99$ (plus les taxes et les frais supplémentaires applicables).

Les billets seront en vente à la boutique de cadeaux du casino (située au 21, promenade Casino, à Moncton, sortie 450 de l’autoroute transcanadienne), en composant le 1-888-311-9090 et en ligne au www.casinonb.ca