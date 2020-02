David Myles: le français pour toujours

À quelques mois de la sortie d’un nouvel album en anglais, David Myles est loin de tourner le dos au français. Il a envie plus que jamais de continuer à composer dans la langue de Molière. La tournée inspirée de son album Le grand départ lui permet de découvrir un nouveau public et de partager son amour de la langue française.

Le Néo-Brunswickois francophile a entamé une tournée qui l’amènera aux quatre coins des Provinces atlantiques. Trimballant dans ses valises les chansons de son premier album français, Le grand départ, l’auteur-compositeur-interprète natif de Fredericton se réjouit d’aller à la rencontre de nouveaux publics.

«C’est sûr que je vais continuer à écrire en français. Je viens de parler avec Carole Facal avec qui j’ai écrit la plupart de mes chansons en français. J’ai encore envie de faire quelque chose en français parce que pour moi, c’est important», a affirmé l’artiste établi à Halifax.

Bien connu du public anglophone, David Myles en est à ses débuts dans le marché francophone. Il a en sera à sa première visite dans certaines communautés francophones, notamment dans le nord du Nouveau-Brunswick.

«Toute cette tournée est intéressante pour moi parce que ça me donne la chance de faire des spectacles en français et aussi dans des coins des provinces atlantiques que je connais un peu moins comme Shippagan, Balmoral, Charlo… Faire des spectacles là-bas, c’est nouveau pour moi et nouveau pour eux.»

Cette tournée dans les Provinces atlantique découle directement de la FrancoFête en Acadie, en 2018, où il a récolté quatre trophées, dont le prix Assomption Vie Radio-Canada. Cette récompense offre une tournée à l’artiste.

«C’est cool comme prix parce que normalement les prix, ce sont des morceaux de papier, mais ici, le prix c’est des spectacles. Pour moi, la chance de faire des spectacles dans l’est du Canada où j’habite où je travaille beaucoup et de les faire en français, c’est vraiment intéressant pour moi.»

Conteur et musicien

Pour David Myles, chaque spectacle est un rendez-vous différent. À la fois conteur, chanteur et musicien, celui qui donne du swing à la chanson francophone aime aussi raconter des histoires.

«C’est comme un rendez-vous entre une population et moi, même en anglais c’est comme ça. Si je raconte une histoire et qu’il y a une chanson qui marche super bien avec ça, je peux la jouer. C’est pourquoi ce n’est jamais ennuyeux pour moi.»

Accompagné de ses fidèles complices depuis au moins 12 ans, Alan Jeffries et Kyle Cunjak, aussi originaires de Fredericton, il voyage à travers un vaste répertoire francophone.

David Myles confie qu’il se sent de plus en plus à l’aise sur la scène en français. Dans son spectacle, il y a bien sûr les chansons du Grand départ, mais également celles d’autres auteurs-compositeurs.

«J’interprète des chansons que j’aime bien, des chansons connues, des chansons françaises, acadiennes et parfois, je chante aussi quelque chose en anglais parce que j’en ai plein. On chante beaucoup en harmonies. On fait quelques chansons en anglais, mais le spectacle est en français.»

Il navigue dans des univers très variés, citant au passage Pascal Lejeune, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg et 1755.

«Ce sont des chansons du monde francophone que j’ai trouvé intéressantes. Parfois, ce sont des chansons que j’ai écoutées quand j’habitais en Belgique. Ça me donne la chance de parler un peu de mon expérience comme francophile, comme Néo-Brunswickois qui aime bien parler français.»

Son 13e album Leave tonight paraîtra au mois de mai. Un premier extrait tourne déjà sur les radios. Pour ce nouvel opus, il a développé un son un peu plus acoustique, à la James Taylor, souligne l’auteur-compositeur-interprète.

Une quinzaine de spectacles est prévue à la tournée atlantique de David Myles qui s’étend jusqu’au 28 mars.

Au Nouveau-Brunswick, il s’arrêtera, entre autres, à Shippagan, Saint-Jean, Miramichi, Dieppe, Saint-Quentin, Charlo, Tracadie, Grand-Sault et Edmundston.

David Myles a offert un premier spectacle le 6 février à Fredericton.