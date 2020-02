Les limites du bruit possible de retour sur les planches

Le spectacle le plus ambitieux de Satellite Théâtre, Les limites du bruit possible, reprendra l’affiche au Nouveau-Brunswick. Cette œuvre collective dirigée par Marc-André Charron qui explore des thématiques profondes reliées au deuil sera présentée à Edmundston et à Moncton.

Marc-André Charron est heureux de reprendre ce spectacle d’avant-garde tout en convenant que cela représente un certain défi de logistique puisque l’équipe de tournée rassemble neuf acteurs créateurs et deux techniciens.

«Les limites du bruit possible c’est excessivement ambitieux pour un show de théâtre en Atlantique. Le support technique et logistique nécessaire pour ce show comparé à nos autres productions est quand même massif. Nous nous sommes un peu tendu nous-mêmes un piège dans le sens que réussir à jouer et à tourner ce spectacle-là reste un défi.»

À la suite du succès des représentations à Moncton et au Centre national des arts à Ottawa, en 2019, la compagnie de Moncton a décidé de présenter à nouveau son spectacle bilingue qui porte notamment sur la fragilité de la vie, le deuil et les limites de la résilience humaine.

Marc-André Charron raconte que la première demande est venue des responsables de la Salle Léo-Poulin à Edmundston. Comme il s’agit d’un spectacle costaud, le directeur artistique estime qu’il valait la peine de le présenter aussi à Moncton, puisque bien des gens n’ont pas eu la chance de le voir en mai dernier.

Une scène de la pièce Les limites du bruit possible de Satellite Théâtre. – Gracieuseté: Emmanuel Albert

Inclassable et déstabilisant

Trois années de travail et de création ont été nécessaires à la réalisation de cette oeuvre hybride qui allie le théâtre physique, le jeu masqué, la danse, l’acrobatie et les marionnettes.

Reconnue pour son théâtre visuel et physique, Satellite Théâtre s’est surpassé dans le style avec ce spectacle inclassable et déstabilisant.

Même si on ne comprend pas tout au départ, on se laisse vite transporter par l’univers mystérieux qui nous est présenté en plusieurs segments. Les neuf acteurs créateurs se transforment au fil des récits. L’ensemble du spectacle, jusqu’aux menus détails, mérite qu’on s’y attarde. Il y a beaucoup de place à l’interprétation.

«Au niveau stylistique, c’est le spectacle aussi avec lequel on est quand même passé dans une espèce de théâtre fractal où on essaie de ne pas raconter une histoire, mais bien d’évoquer des impressions. On est plus dans un théâtre de sensation et d’images, même si on a toujours été dans un travail assez visuel. J’ai l’impression que l’espace est une espèce de grosse toile avec laquelle on peint tout au long du spectacle», a expliqué Marc-André Charron. Celui-ci a envie de réinventer le théâtre en s’éloignant du réalisme et de la narration classique.

«Je pense que de moins en moins on va essayer de raconter une seule histoire parce que selon moi, la télé et le cinéma le font mieux que le théâtre, pis il n’y a pas de raison qu’on s’acharne au niveau du réalisme autant dans le jeu que dans la narration.»

Satellite Théâtre n’a jamais fait deux spectacles pareils. Leur prochaine création s’intéresse à la physique quantique et au cosmos.

Si pour cette saison, le spectacle Les limites du bruit possible a droit à une diffusion plutôt modeste, des diffuseurs du Québec et même de l’Europe auraient manifesté de l’intérêt pour la prochaine saison, a fait savoir Marc-André Charron.

Les limites du bruit possible est une coproduction internationale entre Satellite Théâtre, Pupulus Mordicus à Québec, Cirque Théâtre des Bouts du Monde à Montréal et Grafted Cede à Londres.

Le spectacle est présenté le 10 mars à la Salle Léo-Poulin, à Edmundston, et les 13 et 14 mars au théâtre l’Escaouette, à Moncton.