Dave Puhacz: retour à ses premières amours

Dave Puhacz entouré de ses collaborateurs et musiciens: Mico Roy, Maxence Cormier et Pascal Lejeune. - Gracieuseté

Établi à Maisonnette en bordure de mer, Dave Puhacz cherche à créer une poésie et une musique authentique qui prend aux tripes, près des gens de son coin de pays. En plongeant dans les sonorités outlaw (hors-la-loi) country, l’auteur-compositeur-interprète a le sentiment de raviver une vieille flamme.

Depuis toujours, l’amour figure parmi les thèmes de prédilection des chanteurs. Dave Puhacz n’y échappe pas. Si le style musical de son deuxième album À la grosse rose diffère du premier disque, il reste que l’artiste continue d’être habité par l’amour dans tous ses états, celui qui parfois égratigne au passage.

Le deuxième extrait radio, Le coin de la table, qu’il a composé avec Pascal Lejeune, tiré de son nouvel album, s’inscrit tout à fait dans cette veine. Sensible, les émotions à fleur de peau, le chanteur ne se le cache pas; il pleure souvent et parfois pour rien, du moins d’après son amoureuse.

«L’amour est une émotion terriblement vaste. Il y a toujours de quoi à dire à propos de l’amour. C’est quelque chose qui, pour moi, est facile à aborder parce que je le ressens intensément», a partagé celui qui a vécu plus d’une rupture amoureuse.

Le coin de la table porte d’ailleurs sur une peine d’amour incurable. Est-ce une expérience vécue? Pas nécessairement puisque le chanteur s’est inspiré cette fois d’un vieux refrain que Pascal Lejeune avait conservé dans ses tiroirs. Quand son réalisateur, gérant et voisin lui a montré les quelques lignes, il a tout de suite vu le lien avec l’univers de son deuxième album.

Dave Puhacz s’inspire de son vécu, de ses amis, de faits réels, de son entourage et de sa communauté. Ancrer ses chansons dans la réalité de sa communauté, de la forêt et de la mer est une nécessité, estime le chanteur à la voix chargée d’émotions.

«Ce sont des tounes de par chez nous, ça feel l’Acadie, comme mon village, ça feel mon monde. J’aime garder les chansons proches de moi.»

Pascal Lejeune s’apprête à explorer la scène musicale country avec la parution de son deuxième album. – Gracieuseté

Des images qui défilent

Dans Le coin de la table comme dans bien d’autres pièces, les images sont fortes. Dave Puhacz compare sa musique un peu à des films. Quand il chante, il voit les images défiler.

«Je ne suis pas un très grand poète, mais j’aime à jouer avec les images. C’est ma façon de poétiser une chanson.»

Pour son deuxième album, l’auteur-compositeur-interprète a eu envie de renouveler son style musical, délaissant le folk rock pour se diriger vers le outlaw country.

Johnny Cash, Waylon Jennings et Willie Nelson sont quelques-unes des figures emblématiques de cette musique des années 1960-1970. Le musicien garde d’ailleurs un souvenir marquant du spectacle de Johnny Cash qu’il a vu à Montréal.

Dans sa jeunesse avec ses parents, c’est ce genre de country qui emplissait les haut-parleurs à la maison.

«C’est un peu comme dans ma génétique. Pour moi, c’est comme raviver une vieille flamme. Quand je l’interprète, je n’ai pas besoin de chercher ou de me forcer. C’est facile.»

Coréalisé par Mico Roy et Pascal Lejeune, l’album (paru en décembre dernier) a été enregistré en direct au studio de Mico Roy et Katrine Noël à Dorchester. Le chanteur a fait appel aussi à des collaborateurs, dont Gaston Cormier et Steve Lainey.

Celui qui partage son temps entre la musique et le domaine de la construction rêve du jour où il pourra gagner sa vie avec son art. À l’image d’une maison, il a envie de bâtir sa carrière musicale brique par brique, sans brûler les étapes.

«Je veux le faire d’une façon pour que ça reste. Ce n’est pas un manque d’ambition, mais d’après moi, il faut faire les choses comme il le faut.»

On lui a suggéré à quelques reprises de passer les auditions pour des télé-réalités comme La Voix, mais il n’a pas envie de cette célébrité éclair, il préfère y aller à son rythme.

«J’espère un jour pouvoir prouver qu’un gars de construction de Maisonnette peut percer dans ce milieu musical là. C’est faisable, j’ai commencé tard, mais je sais que je peux le faire», a ajouté le chanteur de 46 ans.

En route vers la Louisiane…

Dave Puhacz s’envolera bientôt pour le Festival international de la Louisiane où il donnera quelques spectacles. Pour son nouveau concert, il est accompagné de Pascal Lejeune, de Mico Roy et de Maxence Cormier des Hôtesses d’Hilaire. C’est un rêve qui se concrétise pour le chanteur.

«Depuis que je suis jeune, je suis fasciné par la Louisiane. Avec cette chance d’y aller et de faire de la musique, en plus avec une gang de chums, ça va être une expérience que je sais, qui va me marquer pour longtemps et qui va m’inspirer.»

En plus de festival en Louisiane qui se tient du 22 au 26 avril, Dave Puhacz sera en spectacle au Carnaval de l’érable à Paquetville en avril.

D’autres spectacles seront annoncés plus tard.