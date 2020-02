Memramcook: les lauréats du Prix Éloi 2020 sont maintenant connus

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook honorera la soprano Monette Gould, l’écrivain et animateur Gérard Émile LeBlanc ainsi que la famille Boudreau. Ils sont tous récipiendaires du Prix Éloi 2020.

La société culturelle a fait connaître les noms des artistes qui recevront le Prix Éloi cette année. Ce prix qui porte le nom du célèbre violoneux de la Vallée de Memramcook, Éloi à Protais LeBlanc est décerné à des artistes qui ont des racines à Memramcook et qui se sont démarqués sur la scène culturelle d’ici et d’ailleurs. Chanteuse d’opéra, musicienne, enseignante et directrice de chorale, Monette Gould a toujours représenté fièrement sa région.

L’écrivain et ex-animateur à Radio-Canada, Gérard Émile LeBlanc, est reconnu pour son grand amour du village de son enfance. Il est l’auteur, entre autres, des livres Berceau de mon enfance et Chroniques de Memramcook qui a reçu le Prix France-Acadie.

La famille Boudreau c’est plusieurs générations d’artistes qui ont enrichi le répertoire musical de la région de Memramcook. Ils ont participé à différentes formations et chorales. Cette famille fait de la tradition musicale son cheval de bataille.

Les prix seront remis le dimanche 3 mai au théâtre du Monument-Lefebvre. Le violoniste Eddy Poirier et le chanteur et pianiste Cédric Gautreau seront de la distribution de la cérémonie. Ce prix est décerné en collaboration avec la Société d’Histoire de Memramcook.